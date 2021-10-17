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США предлагает Турции самолеты F-16 как компенсацию за проект F-35, из которого Анкару исключили из-за покупки российских С-400

  3   0 17.10.2021, 20:33 | Новости, Мир
США предлагает Турции самолеты F-16 как компенсацию за проект F-35, из которого Анкару исключили из-за покупки российских С-400

Вашингтон предложил поставить Турции истребители F-16 в обмен на сделанные ею ранее инвестиции в программу F-35, из которой Анкару исключили несколько лет назад.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс-Украина.

"Мы произвели оплату в размере $1,4 млрд за самолеты F-35. И у США есть предложение в обмен на эту оплату", - приводят СМИ слова Эрдогана.

По словам Эрдогана, в настоящее время с Вашингтоном идут соответствующие переговоры.

Он отметил, что Турция работает над дальнейшим развитием своего флота "от модернизации имеющихся F-16 до новых дополнительных закупок F-16".

Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на выплату $1,4 млрд, Анкара так и не получила американские истребители-бомбардировщики F-35.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в ответ на то, что Турция приобрела российские ЗРК С-400.

Напомним, 29 декабря 2017 года Турция и РФ подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

12 июля 2019 года Россия передала Турции первую партию комплектующих для зенитно-ракетных установок С-400. В целом Турция подписала контракт на заказ четырех систем на сумму 2,5 млрд долларов и стала первой страной альянса, которая приобрела у России зенитно-ракетные установки.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

В апреле 2021 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех высокопоставленных турецких чиновников.

Ограничения подразумевают запрет на ввоз в страну технологий из США и на кредиты свыше 10 млн долларов (8,4 млн евро). Четыре турецких физических лица лишились возможности въезда в США. Их активы в американской юрисдикции заморозили, а гражданам США запретили любые операции с ними. 

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