Менеджер Уайлдера: Не уверен, что Усик сможет справиться с Фьюри

Представитель американского боксера сомневается в возможностях украинского чемпиона.

Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель выразил сомнение, что обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик может одолеть чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

По мнению представителя американского боксера, для украинца могут стать проблемой габариты британского чемпиона.

"Бой Уайлдера с Джошуа мог бы стать большой битвой, что бы ни случилось в реванше Энтони с Усиком. Но опять же, еще рано, и мы должны пройти через Усика и Джошуа и увидеть еще пару возможностей.

И я не уверен, что Усик, даже с его огромными навыками, сможет справиться с размером Фьюри", - приводит слова Финкеля The Sun.

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