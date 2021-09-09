Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:55

Польща екстрадувала до США українського хакера за "торгівлю" комп'ютерними паролями

12:34

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью

12:02

Глава МЧС РФ Зиничев погиб не на учениях, а во время отдыха у водопада, - СМИ

11:01

На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП за участю паломників-хасидів

10:04

"Хочешь поумничать?": Кива разгневался после сделанного ему замечания из-за матов (видео)

09:01

В Северной Македонии вспыхнула COVID-больница, погибли 14 человек (видео)

08:45

В Україні вперше з травня більше трьох тисяч нових COVID-випадків

08:00

Степова: Светлое будущее не за горами: в ОРДЛО до сих пор ждут подачек и верят, что "Путин им даст"

07:31

Окупанти поранили двох українських військових у зоні ООС

23:59

Евангелие от Путина

22:00

Фесенко: Кого из членов правительства не будут снимать с должности?

21:00

По "стандартам" НАТО: про импортозамещение в экипировке спецназа ФСБ России

20:01

Лікарі назвали продукт, який небезпечно вживати на другий день після приготування

19:05

Новоназначенный министр в правительстве талибов оказался одним из самых разыскиваемых агентами ФБР террористов

18:01

Шляпу Наполеона с его ДНК выставили на аукцион (фото)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Польща екстрадувала до США українського хакера за "торгівлю" комп'ютерними паролями

  3   0 09.09.2021, 12:55 | Новости, Происшествия
Польща екстрадувала до США українського хакера за "торгівлю" комп'ютерними паролями

 

Фото: Польща екстрадувала до США українського хакера за "торгівлю" комп'ютерними паролями

Громадянина України екстрадували з Польщі до Сполучених Штатів. Його звинувачують у зломі та торгівлі комп'ютерними паролями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється у зломі десятків тисяч комп'ютерів та продажі кодів їх доступу в Darknet", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що українця заарештували в в Польщі в жовтні 2020 року, після чого його передали до США за угодою між двома країнами і представлений у федеральному судді, який наказав продовжити його тримання під вартою до суду.

Згідно з обвинувальним висновком, з 2016 року Іванов-Толпінцев контролював "ботнет" - мережу комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням, без відома їх власників і використовував його для розшифрування кодів доступу.

За даними Міністерства юстиції, після продажу ці коди доступу використовуються для злочинної діяльності, зокрема, для фінансового шахрайства або атак програм-вимагачів.

РБК-Україна

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (198)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]