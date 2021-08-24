В Германии семь человек отравились неизвестным веществом, один из них в критическом состоянии

По меньшей мере семь человек пострадали в результате тяжелого отравления в одном из немецких университетов. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным местных правоохранителей, пока неизвестно каким именно веществом отравились пострадавшие. Полиция призывает всех, кто чувствует себя плохо - немедленно вызвать скорую помощь.

Отмечается, что раннее расследование указывает на то, что пища и вода были смешаны с вредным веществом. Возможно, пищевые продукты хранились в научном факультете университета.

Как сообщает другое СМИ EXPRESS прокуратура Германии расценивает массовое отравление, как покушение на убийство и привлекла к расследованию дела 30 сотрудников полиции.