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Талибы начали назначать министров

  3   0 24.08.2021, 14:03 | Новости, Мир
Талибы начали назначать министров

"Талибан" назначил несколько исполняющих обязанности министра. Накануне был назначен временный глава центробанка.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нескольких временных министров, сообщает во вторник, 24 августа, агентство Pajhwok.

Так, и.о. главы МВД назначен Садр Ибрагим, и.о. министра финансов - Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла.

Кроме того, движение назначило своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора столицы страны Кабула.

Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" намерен сформировать совет для управления Афганистаном, в который будут входить 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны. 

Накануне "Талибан" объявил о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым и.о. главы Центробанка страны.

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