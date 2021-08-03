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"Сказочный скандал": издатель книг о "Гарри Поттере", скончавшись, оставил все своей любовнице

  21   0 03.08.2021, 21:00 | Новости, Мир
"Сказочный скандал": издатель книг о "Гарри Поттере", скончавшись, оставил все своей любовнице

Фото: Скриншот Ричард Робинсон с книгой о Гарри Поттере

Ричард Робинсон, многолетний глава издательства Scholastic был именно тем, кто открыл США Джоан Роулинг

В США разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что 84-летний Ричард Робинсон, многолетний глава издательства Scholastic, не упомянул в своем завещании ни детей, ни бывшую жену. Об этом пишет WSJ, информирует Фокус.

Именно Робинсон открыл США Джоан Роулинг, опубликовав ее книги о маленьком волшебнике Гарри Поттере. Также он издавал серию книг "Голодные игры". Сейчас издательство является одним из самых прибыльных в мире, оно "стоит" 1,2 миллиарда долларов.

84-летний Ричард неожиданно скончался 5 июня 2021 года во время прогулки по своему винограднику. Несмотря на преклонные годы, его смерть стала шоком для издательского мира, ведь он был в прекрасной форме.

И впоследствии выяснилось, что, согласно завещанию, все его имущество, включая издательство и семейное поместье, переходит 54-летней Иоле Луккезе, его "ближайшему другу и партнеру", а также его любовнице. Журналисты узнали, что бизнесмен завещал Иоле акции издательства на сумму около 3 миллионов долларов, личные вещи и имущество. Завещание бизнесмен составил еще в 2018 году.

Ричард Робинсон и Иола Луккезе

Бывшая жена Ричарда, Хелен Бенхем, которая была за ним замужем с 1986 по 2008 гг., и многие годы занималась издательством, а также двое его сыновей - Морис и Джон, остались ни с чем. Также в завещании не упоминаются братья и сестры Робинсона.

Морис уже назвал завещание отца "неожиданным и шокирующим".

"Я хочу мирного исхода", - заявил прессе с. И упомянул, что его мать и отец оставались близкими друзьями даже после развода и особенно сблизились во время пандемии коронавируса.

По словам молодого человека, его отец неоднократно заявлял, что Хелен "жила и дышала Scholastic, воспитывая двоих детей".

"Дик не раз говорил мне: "Тебя больше заботит Scholastic, чем я", - рассказала бывшая жена покойного, добавив, что во время пандемии ей казалось, будто Робинсон решил восстановить отношения с ней и их детьми.

По словам Бенхем, бизнесмен говорил о желании уделять меньше времени работе и проводить больше времени со своей семьей на винограднике, где он "чувствовал себя наиболее счастливым".

В то же время она отказалась говорить о любовнице издателя Луккезе, лишь подчеркнув: "Я была шокирована, и мы этого не ожидали". Однако журналисты выяснили, что члены семьи и коллеги покойного знали о романтических отношениях Ричарда Робинсона и Иолы.

Иола Луккезе, которая получила все, работает в издательстве с 1991 года. Она начинала, как младший редактор, однако быстро продвигалась по карьерной лестнице, пока в 2014 году не заняла пост директора по стратегиям. Два года спустя она стала главой Scholastic Canada, а в 2018 году добавила титул главы Scholastic Entertainment.

На данный момент некоторые члены семьи покойного Робинсона рассматривают возможность подачи судебного иска.

Фокус

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