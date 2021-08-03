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Комаровський: Аптекарі потенційно можуть мене грохнути будь-якої миті

  14   0 03.08.2021, 19:01 | Новости, Общество
Комаровський: Аптекарі потенційно можуть мене грохнути будь-якої миті

Кандидат медичних наук та педіатр Євген Комаровський вважає, що його в будь-який момент можуть вбити аптекарі, оскільки він знижує їх заробітки в Україні на десятки мільйонів доларів.

Кожне відео про "фуфломіцини" знижує дохід аптекарів, розповів медик в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами співрозмовника, слухають його всі, але чують близько 15% й готові повірити, що він нічого не рекомендує за гроші.

"Я... точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути у будь-який момент, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їх дохід...", - додав медик.

Комаровський стверджував, що не просто так бере участь у якійсь рекламі.

"...якщо я навіть і беру участь у якійсь рекламі, то лише у тій, де я буду цим користуватися особисто...", - заявив лікар.

Раніше Євген Комаровський не раз називав препарати, які неефективні під час лікування тих чи інших захворювань. Саме неефективні препарати називають "фуфломіцинами".

Комаровський народився у Харкові 15 жовтня 1960 року й навчався у Харківському медичному інституті, пише Вікіпедія. У 1983-му почав працювати в Харківській обласній дитячій інфекційній лікарні, був лікарем у реанімації. 

Після цього керував інфекційний відділенням лікарні. Пізніше консультував пацієнтів у приватній клініці. У 2006 році відкрив власну клініку.

Також він є ведучим передачі "Школа доктора Комаровського". У медика є YouTube-канал під назвою "Доктор Комаровський", на нього підписані понад 3 млн користувачів.

"Україна 24"

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