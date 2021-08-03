НАБУ сообщает о задержании Чауса. ФОТО

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали беглого экс-судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует UAINFO.org.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения.

"До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточнили в НАБУ.

Юрий Бутусов сообщает со ссылкой на свои источники, что доставку Чауса на завтрашнее заседание суда гарантировал лично глава СБУ Иван Баканов.

"К Чаусу допущены детективы НАБУ, они контролируют подозреваемого", - отметил Бутусов.

Решение о подследственности дела, по его данным, должен завтра принять судья ВАКС Владимир Воронько.

"Это решение директору НАБУ Артему Сытнику и его сотрудникам удалось пробить, несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны властей. Сегодня НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ. И это был бы далеко не один фигурант", - добавил Бутусов, пообещав рассказать о деталях позднее.