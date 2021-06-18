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В румынском городе поселились медведи. Громят магазины, бродят по улицам – ищут еду (видео)

  7   0 18.06.2021, 15:02 | Новости, Мир
В румынском городе поселились медведи. Громят магазины, бродят по улицам – ищут еду (видео)

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В городке Бэиде-Тушнад, Румыния, на улицах города стали замечать медведей. Звери пришли из близлежащих лесов в поисках еды и на их счету уже несколько разгромленных магазинов, пишет местное информагентство Agerpres, информирует Лига. Новости.

По словам местных чиновников, медведи уже стали для жителей настоящей напастью - они забираются в дома, крушат магазины и воруют еду. При этом, людей они боятся перестали: они не уходят даже когда их пытаются прогнать.


На сейчас в городе насчитывается около 16 медведей. Самой опасной из них считают медведицу с тремя маленькими медвежатами - в попытках прокормить потомство она становится агрессивной.

Полиция настойчиво просит местных жителей не кормить медведей и не пытаться с ними фотографироваться, однако каких-либо мер по изгнанию животных из города пока не предпринимает.

Лига. Новости

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