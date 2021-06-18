США сохранят санкции против РФ за агрессию против Украины – Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заверила, что введенные ранее США санкции в отношении России за агрессивные действия и оккупацию украинских территорий останутся в силе. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода", пишет ZN.ua.

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - отметила Нуланд.

Она добавила, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент назвал Украину как страну, в отношении которой мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий, и все это будет продолжаться", - сказала Нуланд.