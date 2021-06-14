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Комнатное растение "улетело с молотка" за 19 тысяч долларов. ФОТО

  4   0 14.06.2021, 20:01 | Новости, Мир
Комнатное растение "улетело с молотка" за 19 тысяч долларов. ФОТО

На аукционе Trade Me в Новой Зеландии за эквивалент 19 297 американских долларов продали комнатное растение в горшке диаметром 14 сантиметров.

Как сообщает CNN, это очень редкая рафидофора четырехсемянная (Rhaphidophora Tetrasperma), у которой имеется девять листьев (один из них вот-вот развернется), информируют Факты.

 

Таким образом эта вечнозеленая лиана стала самым дорогим из всех домашних растений, проданных на аукционе. За нее разгорелось настоящее сражение среди покупателей. Было подано 248 заявок. 

"Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения", - заявили представители аукциона.

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