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Столтенберг: Росія не має права вето на рішення приєднання України до НАТО

  5   0 14.06.2021, 21:01 | Новости, Политика
Столтенберг: Росія не має права вето на рішення приєднання України до НАТО

Столтенберг нагадав, що РФ не має права вето на рішення про приєднання України до НАТО / REUTERS

Росія не має права вето на можливе рішення про приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав після саміту Альянсу у Брюсселі.

"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна держава має право сама обирати власний шлях, і це також стосується безпекових структур, частиною яких вона хоче бути, в тому числі й НАТО", - наголосив Столтенберг.

"Саме від України і 30 країн-членів залежить рішення, коли Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що РФ не матиме можливості заветувати можливий вступ України до Альянсу.

Сьогодні, 14 червня, за підсумками саміту НАТО у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловились на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

УНІАН

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