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Не встояв на палубі: шестирічного малюка перемололо гвинтом катера на Москві-річці

  9   0 14.06.2021, 18:04 | Новости, Мир, Происшествия
Не встояв на палубі: шестирічного малюка перемололо гвинтом катера на Москві-річці

У Москві в неділю, 13 червня, стався моторошний випадок: 6-річного малюка, який впав з катера під час прогулянки по Москві-річці, перемолоти гвинтами.

Це сталося в районі Строгіно пише сайт російського "П'ятого каналу", інформують Факти.

Як розповіли свідки, хлопчик перебував близько до бортика і полетів у воду, коли човен хитнуло на хвилі. Нещасного затягнуло під воду і розрубало. У цей момент батько загиблого їхав ззаду на водних лижах.

Чоловікові вдалося дістати покалічену і закривавлену дитину з води, малюка тут же доставили на рятувальну станцію неподалік. Лікарі до останнього намагалися врятувати хлопчика, проте, на жаль, зробити це не вдалося. Від отриманих травм він помер. 

Інцидентом вже зацікавились в правоохоронних органах. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 264 КК РФ ("Порушення правил експлуатації транспортних засобів"). Його фігурантом може стати капітан судна, а також компанія, яка орендувала сім'ї катер. 

"Під час руху маломірного судна в акваторії Москви-ріки малолітній хлопчик випав за борт. В результаті чого було травмовано гвинтами катера. На місці працюють слідчі, організований комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення", - повідомили представники СК РФ, яких цитує медіа-ресурс. 

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