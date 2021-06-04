Пионтковский: Женева станет не "Ялтой-2", а "Мальтой-2"

Ключевой вопрос на встрече Байдена и Путина, если она состоится 16 июня, - Украина. Это вопрос устройства мира на ближайшие десятилетия. Так же как на встречах в Ялте в конце Второй мировой войны главным конфликтным вопросом была Польша. Рузвельт и Черчилль сдали Сталину в Ялте Польшу, а с ней еще и пол-Европы, что предопределило ход мировой истории с 1945 по 1989 год. У них, правда, не оставалось большого выбора, пишет в своем блоге Андрей Пионтковский, информирует UAINFO.org.

Само слово "Ялта" стало тогда символом капитуляции Запада перед политической волей и военной мощью советского диктатора, а сегодня, 75 лет спустя, оно же звучит совершенно неадекватным требованием кремлевского обнулёныша к США:

"Дайте мне новую "Ялту", зону моих исключительных интересов и доминирования на всем постсоветском пространстве".

Российская власть обращается за решением своих геосексуальных проблем явно не по адресу. Органически не способны в Кремле понять, что проблема их не в англосаксе, который им якобы постоянно гадит, а, прежде всего, в них самих - в том, что никто из наших соседей сам никогда не отправится покорно на зону в их грёбаную "Ялту".

Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине еще при полном отсутствии серьезной поддержки Украины со стороны Запада. Ментально Украина уже ушла от Москвы навсегда.

Поэтому, в маниакальной погоне за аншлюсом, Кремль упустил прошлой осенью шанс предстать перед родившимся из массовых протестов белорусским гражданским обществом избавителем от безумного диктатора и навсегда потерял Беларусь.

Поэтому в Закавказье сегодня мы видим Азербайджан, вступивший в НАТО (один народ, две страны), и ненавидящие Кремль за аннексию Грузию и за предательство Армению. А Турция впервые за последние 150 лет утвердилась на пороге Северного Кавказа и на побережье Каспия. Про Казахстан и Среднюю Азию в контексте новой "Ялты" неприлично даже напоминать.

Так какую же, нахрен, "Ялту" собирается Путин обсуждать с Байденом? Путин полагает, что демонстрацией военных мускулов, угрозой масштабного вторжения в Украину он уже одержал некую "победу": называвший его "убийцей" президент США предлагает ему теперь встречу как "руководителю великой державы". Несмотря на все свои провалы на постсоветском пространстве, Путин все еще мнит себя там Смотрящим по району. А Байдена воспринимает как Решалу из соседнего квартала, с которым предстоит перетереть какие-то пограничные вопросы за спиной носителей этих вопросов.

Но Байден приезжает на встречу как Лидер Запада / Свободного Мира, включающего в себя Украину, с единой и, как он любит повторять, unwavering (непоколебимой) позицией по Украине.

Байден действительно инициировал эту встречу, но прежде всего для того, чтобы в прямом общении, исключающем любое недопонимание, предельно доходчиво объяснить Смотрящему (Смердящему), какую огромную цену (политическую, экономическую, военную) придется тому заплатить за вторжение вглубь Украины.

В лучших чекистских и блатных традициях Путин будет отрицать, что у него были такие намерения, и одновременно требовать плату за отказ от них.

Женева станет не "Ялтой-2", а "Мальтой-2". Обсуждением условий почетной капитуляции СССР/РФ уже не в 3-й, а в 4-й мировой войне.

P. S. Наиболее откровенно и последовательно философию путинской 4-й мировой войны озвучил в свое время военный преступник и бывший потешный премьер ДНР генерал-майор философских войск ФСБ новоиспеченный кандидат в депутаты ГД РФ от партии "Единая Россия" Бородай-Лугандонский:

"Границы Русского Мира значительно шире границ Российской Федерации. Я выполняю историческую миссию во имя русской нации, суперэтноса, скрепленного православным христианством. Так же как на Кавказе, я борюсь на Украине против сепаратистов, на этот раз не чеченских, а украинских. Потому что есть Россия, великая Россия, Российская империя. И теперь украинские сепаратисты, которые находятся в Киеве, борются против Российской империи".

Умри, Бородай, лучше не скажешь! Программа построения Всемирного Русского Рейха им. В.В. Путина сформулирована с запредельной откровенностью. Только не приходило ли бородаям и путиным в голову, что в подобной системе геополитических координат они сами сепаратисты, коварно изменившие Великой империи Чингисхана и династии Юань? Об этом уже основательно задумываются вежливые желтые люди в Пекине. Но это уже история следующей, 5-й мировой, войны.

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ