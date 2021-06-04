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Продукт, який заборонено вживати усім

  14   0 04.06.2021, 18:00 | Новости, Общество
Продукт, який заборонено вживати усім

Продукт, який ми взагалі забороняємо вживати, це усім нам відомий - маргарин.

Чому? Тому що, шкода маргарину полягає у високому вмісті транс-жирів, пише у своєму блозі дієтолог наталія Самойленко, інформує UAINFO.org.

Транс-жири дуже шкідливі для організму, тому як активно підвищують рівень поганого холестерину, який відкладається на стінках судин,та знижують рівень хорошого.

Але навіть, якщо ви ніколи не купуєте маргарин і впевнені, що застраховані від транс-жирів, на жаль, це не так.

Гідрогенізовані жири містяться в багатьох інших продуктах, і можна сміливо стверджувати - вони всюди.

А саме:

  • готові хлібобулочні вироби, такі, як крекери, печива і торти;
  • смажені страви, такі як пончики та картопля-фрі;

Ними рясніють також майже всі напівфабрикати:

  • охолоджене тісто, піца;
  • м'ясні та рибні вироби - рибні;
  • чіпси, снеки, сухарики, горішки;
  • попкорн, соуси, майонез; 

Для того щоб уникати даний продукт в раціоні, читайте скад продукту та зверніть увагу на слова як:

  • рослинний жир;
  • замінник масла какао;
  • кондитерський жир;
  • модифіковані жири;
  • гідрогенізована олія;
  • пальмова олія (не натуральна);
  • модифікований кулінарний жир;

Якщо вже не хочеться вживати шкідливу їжу і бити рекорди за рівнем холестерину, не лишається нічого, крім як переглянути свій раціон в цілому.

- не відвідуйте фаст-фуди;

- відмовтесь від вуличної їжі;

- готуйте вдома, більше простої і корисної їжі. Наприклад, куряча грудка, риба, індичка, яйця, овочі, більше злаків і фруктів.

- не купуйте продукти, в складі яких є транс-жири; 

Кілька простих кроків до здоровго способу життя не тільки покращить вам стан здоров'я, але і явно допоможе краще себе почувати! 

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською. 

Наталія САМОЙЛЕНКО

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