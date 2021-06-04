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Арктичний морський лід став тоншим, ніж вважали вчені

  10   0 04.06.2021, 20:00 | Новости, Мир
Арктичний морський лід став тоншим, ніж вважали вчені

Згідно з новим дослідженням, проведеним вченими з Лондона, морський лід в прибережних районах Арктики може стоншуватися в два рази швидше, ніж вважалося раніше.

Через глобальне потепенія в регіоні випадає менше снігу, що впливає на товщину льоду, підкреслили гляціологи з Університетського коледжу Лондона, інформує НВ.

Товщина морського льоду визначається шляхом вимірювання висоти льоду над водою, і це вимір спотворюється через те, що сніг робить крижину важче. Вчені коригують це, використовуючи карту висоти снігового покриву в Арктиці, яка застаріла на десятиліття і не враховує зміну клімату.

У новому дослідженні автори замінили цю карту результатами нової комп'ютерної моделі, призначеної для оцінки глибини снігового покриву, оскільки вона змінюється з року в рік, і дійшли висновку, що морський лід в ключових прибережних регіонах поступово стоншується. Це було на 70-100% швидше, ніж передбачалося раніше.

Роббі Маллетт (Універсітскій коледж Лондона), який керував дослідженням, сказав: «Товщина морського льоду є чутливим індикатором здоров'я Арктики. Це важливо, оскільки товстіший лід діє як ковдра, не дозволяючи океану нагрівати атмосферу взимку і захищаючи її від сонячного світла влітку. Тонший лід також з меншою ймовірністю виживе під час арктичного літа».

«Попередні розрахунки товщини морського льоду засновані на сніговій карті, яка оновлювалася 20 років тому. Оскільки морський лід почав формуватися пізніше в цьому році, у снігу на його поверхні менше часу для накопичення. У наших розрахунках враховується зменшення товщини снігового покриву. Ми припускаємо, що морський лід тоншає швидше, ніж ми думали», - додав учений.

Співавторка дослідження професор Жюльєн Строве додала: «При вимірюванні товщини морського льоду існує ряд невизначеностей, але ми вважаємо, що наші нові розрахунки є важливим кроком вперед в плані більш точної інтерпретації даних, які ми отримуємо з супутників».

Для розрахунку товщини морського льоду дослідники використовували радар супутника CryoSat-2 Європейського космічного агентства. Порахувавши, скільки часу потрібно радіолокаційним хвилям, щоб відбитися від льоду, вони можуть обчислити висоту льоду над водою, з якої вони можуть визначити загальну товщину льоду.

Також дослідники використовували нову модель снігу, раніше розроблену дослідниками з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі і Університету штату Колорадо, SnowModel-LG, яка обчислює висоту і щільність снігу з використанням таких вхідних даних, як температура повітря, снігопад і дані про рух льоду, щоб відслідковувати, скільки снігу накопичується на морському льоду при русі навколо Північного Льодовитого океану.

Об'єднавши результати сніжної моделі з супутниковими радіолокаційними спостереженнями, вони потім оцінили загальну швидкість зменшення товщини морського льоду в Арктиці, а також мінливість товщини морського льоду від року до року.

Вони виявили, що темпи зменшення населення в трьох прибережних морях - морях Лаптєвих, Карському і Чукотському - збільшилися на 70%, 98% і 110% відповідно в порівнянні з більш ранніми розрахунками. Вони також виявили, що у всіх семи прибережних морях мінливість товщини морського льоду від року до року збільшувалася на 58%.

Товщина морського льоду в прибережних морях зазвичай коливається від півметра до двох метрів. Все частіше лід в цьому регіоні не витримує річного танення. Більш швидке витончення морського льоду в прибережних арктичних морях має наслідки для людської діяльності в регіоні, як з точки зору судноплавства по Північному морському шляху протягом більшої частини року, так і з точки зору видобутку ресурсів з дна моря, таких, наприклад, як нафта, газ і корисні копалини.

"Вечірні Вісті"

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