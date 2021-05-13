"Мене не хвилює, чи кипить ваша кров". Нетаньяху звернувся до арабів та євреїв і заявив, що готовий вивести армію на вулиці міст Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму вечірньому відеозверненні 12 травня пообіцяв "повернути порядок до ізраїльських міст" та заявив про неприйнятність насильства у зв'язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Нетаньяху виступив з новим двохвилинним телезверненням після чергового дня інтенсивних обстрілів території Ізраїлю з сектора Гази та ударів у відповідь по палестинському анклаву. Разом з ним до ізраїльтян звернулися міністр оборони країни та керівник Генштабу Ізраїлю, уточнює Reuters, інформує НВ.

Голова ізраїльського уряду заявив, що бойовики в секторі Гази "заплатять дуже високу ціну" за обстріл.

"Ми знаходимося на піку серйозного протистояння, - підкреслив Нетаньяху. - ХАМАС та Ісламський джихад вже заплатили і ще заплатять дуже високу ціну за свою агресію".

Окремо він назвав "нестерпними" сцени хаосу і насильства між арабами та євреями за останні дні.

"Ми бачили, як арабські бунтівники підпалювали синагоги, підпалювали автомобілі, нападали на поліцію, нападали на мирних та безневинних громадян. Для нас це неприйнятно. Це анархія", - заявив ізраїльський прем'єр.

За його словами, "ніщо не може виправдати напад арабського натовпу на євреїв, як ніщо не може виправдати і напад єврейського натовпу на арабів".

"Мене не хвилює, чи кипить ваша кров. Кипить - значить кипить. Це не має значення. Ви не можете перебрати закон на себе. Ви не можете підійти до араба і спробувати його лінчувати - так само як ми не можемо бачити, як арабські громадяни поводяться так з євреями. Так не піде", - підкреслив Біньямін Нетаньяху.

"Таке насильство - це не ми", - заявив він.

"Ми повернемо порядок і верховенство закону до всіх ізраїльських міст", - додав Нетаньяху.

Він також розповів, що надасть поліції повну підтримку, більше повноважень і ресурсів, щоб забезпечити дотримання закону. Крім того, Нетаньяху готовий відправити підрозділи збройних сил Ізраїлю на вулиці ізраїльських міст - тою мірою, якою це допускає закон.

"У разі необхідності ми внесемо додаткові законопроекти [для цього]", - заявив він.

Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Перед ескалацією в Східному Єрусалимі близько тижня тривали масштабні протести палестинців, які виступали проти рішення ізраїльського суду про примусове виселення десятків людей з будинків через те, що громадяни Ізраїлю намагалися успадкувати нерухомість в єрусалимському районі Шейх-Джарра.

Під час протестів відбулися зіткнення протестувальників з поліцією, внаслідок яких були поранені і затримані. За даними поліції Ізраїлю, 8 травня біля мечеті Аль-Акса травми отримали щонайменше 15 силовиків і 163 палестинці. Правоохоронці повідомили, що застосували силу після того, як «сотні підозрюваних почали кидати каміння, пляшки та інші предмети в сили безпеки».

9 травня Верховний суд Ізраїлю відклав ухвалення рішення про можливість виселення палестинців з їхніх будинків.

10 травня ХАМАС зажадав від Ізраїлю до 18:00 за місцевим часом вивести силовиків з комплексу мечеті Аль-Акса. За кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму ХАМАС завдав по Ізраїлю першого ракетного удару. Станом на 12 травня в бік Ізраїлю випустили понад 1000 ракет. Ізраїль, своєю чергою, завдає ударів по об'єктах бойовиків.





НВ