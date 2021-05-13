Ілон Маск "обвалив" курс Bitcoin одним твітом

Після заяви засновника компанії Tesla Inc Ілона Маска про припинення продажу автомобілів за криптовалюту, курс Bitcoin значно знизився.

Bitcoin на найбільших біржах коштує до $50 тис., свідчать дані торгів. Це на 12% нижче, ніж днем раніше, інформує UAINFO.org з посиланням на Gazeta.ua.

"Tesla призупинила придбання автомобілів із використанням Bitcoin. Ми стурбовані швидким зростанням використання викопного палива для майнінгу криптовалюти, зокрема вугілля, яке має найгірші показники викидів серед будь-якого палива", - написав Маск у Twitter.

Одразу після цієї заяви знизилися курси й інших криптовалют.

Молодь інвестує в криптовалюту заради гострих відчуттів. Ризиковані інвестиції найчастіше здійснювали представниці етнічних меншин у віці до 40 років, які використовують соцмережі для отримання новин. Для них виклик, конкуренція і новизна були важливіші, ніж класичні причини інвестування - бажання заробити чи відкласти гроші.

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