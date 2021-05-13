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Абсолютна більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, – соціолог

  8   0 13.05.2021, 14:31 | Новости, Общество
Абсолютна більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, – соціолог

Громадяни України бояться, що землю скуплять іноземці, і саме це є однією з основних причин, чому дві третини виборців на «земельному референдумі» проголосують проти розпродажу землі, який нині втілює влада. Про це під час круглого столу «Ставлення українців до ринку землі» повідомив директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, інформує UAINFO.org.

Коментуючи результати оприлюдненого напередодні дослідження, яке його компанія провела наприкінці квітня, соціолог нагадав, що 77% мешканців підтримують референдум проти розпродажу сільськогосподарської землі, а 75% - мають намір взяти учать у ньому. «Ми запитали дуже чітко - як би Ви проголосували на референдумі з такого питання: «Чи підтримуєте Ви запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель с/г призначення?» І ми бачимо, що за запровадження ринку землі проголосували б 36%, проти - 64%. Дві третини проти, третина - за», - констатував Антипович.

За його словами, українців особливо лякає намір дозволити купівлю української землі іноземним громадянам та компаніям - проти цього виступають 79% відсотків опитаних. «Страх, що землю викуплять іноземці є одним із основних факторів, які спричиняють великий спротив або ж велику непідтримку українцями ідеї розпродажу землі, і тут немає різниці між мешканцями Заходу чи Сходу, чи респондентами з різних вікових категорій», - підсумував соціолог.

Нагадаємо, так званий «ринок землі» має запрацювати вже із 1 липня 2021 року. Нещодавно ухвалені голосами монобільшості зміни до Земельного кодексу дозволили продавати українську землю іноземцям, скасували заборону на продаж особливо цінних земель та надали переважне право на купівлю землі особам, які збираються займатися видобутком корисних копалин. «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка єдина не дала жодного голосу за жоден «земельний» закон, нині опікується організацією всеукраїнського референдуму на захист землі. Команда Тимошенко вже відкрила спеціальну гарячу лінію та призначила на 22 травня збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей.

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