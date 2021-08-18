Люди "подсаживаются" на работу как на наркотик из-за дофамина, – эксперт

Нередко сотрудники компаний не хотят отдыхать в отпуске или на выходных, потому что нуждаются в постоянном выбросе дофамина, который обеспечивает им работа, рассказывает кандидат биологических наук Виктор Комаренко.

Когда человек хорошо выполняет поставленные перед ним задачи, в его мозге активируется система вознаграждения, отвечающая за реакции на позитивный результат. В этот момент выделяется нейромедиатор дофамин. Из-за желания получить новую "дозу" дофамина, сотрудник может подсаживаться на работу, как на наркотик, в результате чего продолжает работать даже на выходных или во время отпуска. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Работа нон-стоп. Как выдерживать life-work balance и зачем человеку нужен "чистый" отдых".

Как объясняет Виктор Комаренко, кандидат биологических наук и соучредитель нейротехнологической компании Beehiveor, человеческий мозг не способен долго работать при постоянной концентрации на одной задаче. В этом случае нервные центры быстро утомляются и эффективность сотрудника существенно падает. В режиме сфокусированного мышления наш мозг обрабатывает только ограниченное количество информации. Генерация же действительно креативных, успешных идей происходит в то время, когда человек отдыхает. "В условиях пассивного режиме мозг анализирует большие объемы данных, подключая весь имеющийся у человека опыт", - подчеркивает эксперт..

Руководство многих компаний, в том числе в Украине, уже понимает это, благодаря чему в бизнес-среде уже сформировалось новое отношение к эффективности.

"Вечерние Вести"