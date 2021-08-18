Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

Зустріч делегації партії "Опозиційна платформа - За життя" з депутатами Держдуми Росії, 10 березня 2020 року. Фото: "Опозиційна платформа - За життя"

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо встановлення заборони для народних депутатів спілкуватися з представниками влади Російської Федерації без дозволу президента України є цілком логічним. Але при цьому норми законопроєкту слід виписати таким чином, щоб він не гальмував політичні процеси щодо вирішення питань деокупації Криму і Донбасу.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політолог Дмитро Васильєв, передає UAINFO.org

"Якщо ми говоримо про народних депутатів України, які представляють державу і законодавчу гілку влади, то має бути врегульовано питання, яким чином представники влади спілкуються із державою-агресором. Тому в цьому розумінні така ідея має підстави і сенс", - сказав він.

Політолог нагадав, що відповідно до законопроекту нардепам заборонено взаємодіяти не лише із російськими колегами, але і посадовцями та депутатами РФ, а окрема заборона поширюється на обговорення питань, пов'язаних із агресією РФ в Криму і на Донбасі. І уповноважити нардепів на таке спілкування може лише президент України. При цьому норми законопроекту слід виписати таким чином, щоб він не гальмував вирішення питань деокупації Криму і Донбасу.

"Такий законопроект має бути детально прописаний, щоб не суперечив здоровому глузду, і щоб це дозволяло здійснювати роботу із деокупації Криму і Донбасу. Тому що народні депутати України можуть долучатись до тристоронньої контактної групи, до нормандського формату через участь у делегації із президентом України тощо...", - пояснив він.

Як водночас зауважив народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, запропонований законопроект не містить жодних новел щодо правового статусу народного депутата України.

"Відповідно до закону про статус народного депутата, народний обранець може вести перемовини із представниками інших країн виключно у разі, якщо їх на це уповноважила Верховна Рада України. А в запропонованому законопроекті чітко передбачено, що мова іде виключно про спілкування з органами влади країни-агресора щодо питань деокупації АР Крим і ОРДЛО", - сказав він.

За словами народного депутата, мова не йде про заборону будь-якого спілкування, а "виключно щодо можливої легітимізації анексії наших територій".

"Тому в даному випадку - це цілком логічний і правильний законопроект, він не містить жодних норм, які б не узгоджувались із чинним законодавством України, і він підкреслює, що має бути системна цілеспрямована політика щодо деокупації української територія", - завершив Федір Веніславський.

Нагадаємо, народні депутати України від фракцій "Слуга народу", "ЄС" і "Голос" зареєстрували у ВРУ законопроект, який пропонує встановити заборону нардепам спілкуватися з Російською Федерацією без дозволу президента України.

У законопроекті йдеться про заборону "встановлення зв'язків для держчиновників і посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами і окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їх посадовими особами з питань, пов'язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України".

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