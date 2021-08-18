Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:01

Люди "подсаживаются" на работу как на наркотик из-за дофамина, – эксперт

17:10

Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

16:04

У таборі "Молода гвардія" у хворих на COVID-19 знайшли штам "Дельта": Одещині загрожує колапс

15:02

У Києві на братських могилах в Маріїнському парку монтують сцену для італійського тенора. ФОТО

14:04

Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану

13:03

Муж Скарлетт Йоханссон подтвердил ее вторую беременность

11:59

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

11:06

Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

10:30

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

10:00

Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

09:30

Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

09:00

Кто руководит "Талибаном"?

07:45

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

07:00

Економіка України знову перебуває у стані рецесії – Bloomberg

06:10

Епідситуація в Україні загострюється, критична ситуація з COVID-19 вже у 16 регіонах – KSE

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

  9   0 18.08.2021, 17:10 | Новости, Политика
Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

Зустріч делегації партії "Опозиційна платформа - За життя" з депутатами Держдуми Росії, 10 березня 2020 року. Фото: "Опозиційна платформа - За життя"

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо встановлення заборони для народних депутатів спілкуватися з представниками влади Російської Федерації без дозволу президента України є цілком логічним. Але при цьому норми законопроєкту слід виписати таким чином, щоб він не гальмував політичні процеси щодо вирішення питань деокупації Криму і Донбасу.  

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політолог Дмитро Васильєв, передає UAINFO.org 

"Якщо ми говоримо про народних депутатів України, які представляють державу і законодавчу гілку влади, то має бути врегульовано питання, яким чином представники влади спілкуються із державою-агресором. Тому в цьому розумінні така ідея має підстави і сенс", - сказав він. 

Політолог нагадав, що відповідно до законопроекту нардепам заборонено взаємодіяти не лише із російськими колегами, але і посадовцями та депутатами РФ, а окрема заборона поширюється на обговорення питань, пов'язаних із агресією РФ в Криму і на Донбасі. І уповноважити нардепів на таке спілкування може лише президент України. При цьому норми законопроекту слід виписати таким чином, щоб він не гальмував вирішення питань деокупації Криму і Донбасу.  

"Такий законопроект має бути детально прописаний, щоб не суперечив здоровому глузду, і щоб це дозволяло здійснювати роботу із деокупації Криму і Донбасу. Тому що народні депутати України можуть долучатись до тристоронньої контактної групи, до нормандського формату через участь у делегації із президентом України тощо...", - пояснив він.

Як водночас зауважив народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, запропонований законопроект не містить жодних новел щодо правового статусу народного депутата України.  

"Відповідно до закону про статус народного депутата, народний обранець може вести перемовини із представниками інших країн виключно у разі, якщо їх на це уповноважила Верховна Рада України. А в запропонованому законопроекті чітко передбачено, що мова іде виключно про спілкування з органами влади країни-агресора щодо питань деокупації АР Крим і ОРДЛО", - сказав він. 

За словами народного депутата, мова не йде про заборону будь-якого спілкування, а "виключно щодо можливої легітимізації анексії наших територій".  

"Тому в даному випадку - це цілком логічний і правильний законопроект, він не містить жодних норм, які б не узгоджувались із чинним законодавством України, і він підкреслює, що має бути системна цілеспрямована політика щодо деокупації української територія", - завершив Федір Веніславський.

Нагадаємо, народні депутати України від фракцій "Слуга народу", "ЄС" і "Голос" зареєстрували у ВРУ законопроект, який пропонує встановити заборону нардепам спілкуватися з Російською Федерацією без дозволу президента України. 

У законопроекті йдеться про заборону "встановлення зв'язків для держчиновників і посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами і окупаційними адміністраціями Російської Федерації, їх посадовими особами з питань, пов'язаних з подоланням наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, без повноваження на це від президента України". 

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (373)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]