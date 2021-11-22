Роналду выдвинул своего кандидата на пост тренера "МЮ"

Португалец хочет видеть в стане манкунианцев бывшего наставника Барселоны.

"Манчестер Юнайтед" находится в активном поиске нового главного тренера ввиду увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, нападающий Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил тренер сборной Испании Луис Энрике, ранее работавший в Барселоне.

Напомним, что "МЮ" рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги, Лорана Блана.

Фото Getty Images