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Роналду выдвинул своего кандидата на пост тренера "МЮ"

  115   0 22.11.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Роналду выдвинул своего кандидата на пост тренера "МЮ"

Португалец хочет видеть в стане манкунианцев бывшего наставника Барселоны.

"Манчестер Юнайтед" находится в активном поиске нового главного тренера ввиду увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

По информации журналиста Sky Sports Роба Дорсетта, нападающий Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил тренер сборной Испании Луис Энрике, ранее работавший в Барселоне.

Напомним, что "МЮ" рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги, Лорана Блана.

Фото Getty Images

 

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