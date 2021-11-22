Названа лучшая диета для здоровья мозга

С помощью средиземноморской диеты возможно отсрочить старение мозга.

Шотландские ученые изучили влияние средиземноморской диеты на когнитивные способности и здоровье мозга пожилых людей и выяснили, что эта диета способна улучшить память, вербальные и зрительно-пространственные способности, сообщает Webmd.

В исследовании участвовало более 500 человек в возрасте 79 лет без признаков деменции, которым ученые проверили умственные способности, провели МРТ-сканирование мозга, а также выяснили особенности их рациону питания. Результаты исследования представлены в научном журнале Experimental Gerontology.

Оказалось, что пожилые люди, которые более строго придерживались средиземноморской диеты, показывали лучшие результаты на когнитивных тестах, чем те, участники эксперимента, кто питался по-другому.

Ученые отметили, что с помощью средиземноморской диеты возможно отсрочить снижение когнитивных способностей и снизить риск развития деменции у пожилых людей.