Названы «вредные» привычки, которые на самом деле приносят пользу

Даже вредные привычки могут быть полезными.

Кажется, что современный человек обязан иметь исключительно правильные привычки, отказавшись от всего, что мешает его успеху. Однако многие из них стоило бы и пересмотреть. Все считают эти привычки вредными, но на самом деле они вовсе не такие: мы собрали для вас пять самых актуальных, передает Голос.

Прокрастинировать и читать забавные статьи вместо работы

Многие считают, что нет ничего хуже, чем откладывать дела на потом. Однако кто из нас хоть раз не оттягивал до последнего какое-нибудь важное или скучное занятие, листая бесконечную ленту в соцсетях?

Психологи утверждают, что прокрастинация - это попытка организма намекнуть вам на что-то важное. Например, что вы действительно устали, а вашему мозгу и телу нужен отдых. Или что дело, за которое вы должны взяться, принесет вам больше проблем, чем удовольствия. По сути, прокрастинация - это инстинкт самосохранения. Стоит ли ей поддаваться? Если результатом станет потеря любимой работы - нет. С другой стороны, возможно, вам давно следовало бы сменить профессию, если нынешняя вызывает у вас столько сопротивления. Поэтому, как только у вас возникнет желание отложить дела в долгий ящик, честно спросите себя: «Почему так происходит? Что кроется за моей прокрастинацией?».

Делать только одно дело вместо десяти, причем неидеально

Другая сторона прокрастинации - перфекционизм. Наше общество живет в постоянной конкуренции и гонке за достижениями: нужно одновременно быть идеальной второй половинкой, отличным родителем, продуктивным работником, иметь кучу друзей и увлечений, заниматься спортом и творчеством, готовить как профессиональный повар, учить языки, путешествовать... Так, наверное, могут роботы (и раскрученные блогеры, чья работа - создавать видимость идеала), но не живой человек.

Перфекционизм ведет к неврозу, недовольству собой, вечному сравнению с другими не в свою пользу и в целом к отрыву от реальности. Быть эффективным и продуктивным 24 часа в сутки - отнюдь не полезно, это приводит к перегрузке нервной системы. Однако вы действительно можете извлечь выгоду из своего желания стать чуточку лучше остальных и заниматься саморазвитием, если научитесь вовремя останавливаться. Почитайте книжку ребенку вместо участия в очередном бессмысленном марафоне, займитесь рисованием для отдыха и расслабления, а не чтобы принять очередной челлендж. Так вы и прокачаете свои навыки, и побудете с близкими, и наберетесь сил перед новым рывком.

На завтрак бутерброд с маслом, а не смузи

Этот пункт возмутит ярых приверженцев ЗОЖ, однако знакомый нам с детства прозаичный бутерброд с маслом на завтрак действительно может оказаться полезнее смузи. Впрочем, все зависит от состава того и другого.

Так, многие фрукты повышают кислотность, из-за чего возникает раздражение желудочно-кишечного тракта, поэтому смузи в принципе не рекомендуется употреблять натощак. Кроме того, большое количество даже природных сахаров приводит к повышению уровня глюкозы в крови, отчего возрастает риск развития диабета. А еще смузи не дают быстрого и, главное, долгого насыщения, поэтому так просто выпить лишнего, через полчаса снова захотеть есть, перекусить дополнительно и за счет этого не вписаться в вашу норму КБЖУ.

Зато бутерброд из цельнозернового хлеба и качественного сливочного масла имеет ряд существенных преимуществ. Клетчатка, ключевой элемент такого хлеба, является сложным углеводом, дает чувство сытости и энергию, которых вам хватит надолго, нормализует работу кишечника. В сливочном масле содержатся витамины А, B, C, D, Е, К, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, полезные для кожи, волос и ногтей, работы мозга и нервной системы. Кстати, сливочное масло не так уж и калорийно - 610-750 ккал. Для сравнения: в кокосовом, подсолнечном, оливковом маслах калорий гораздо больше - от 800 до 900. Так что скромного бутерброда с маслом не стоит бояться, даже если вы на диете.

Принимать душ без мыла и мочалки

Если вы любите 2-3 раза в день постоять под горячими струями, а затем хорошенько намылиться и докрасна растереть тело мочалкой, знайте: вы себе вредите. Слишком частый или чрезмерный контакт кожи с водой и очищающими средствами уничтожает натуральные жиры и полезные бактерии, которые защищают нас от инфекций, высушивает верхний слой эпидермиса, приводит к шелушению и зуду.

Дерматологи советуют принимать душ по мере необходимости, которая у каждого индивидуальна. К примеру, если вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом или спортом, то достаточно будет просто 1-2 раза в день обдать тело водой, вымыв с мылом, гелем и другими очищающими средствами только интимную область, подмышки и ноги. Тогда как целиком с использованием мочалки стоит мыться не чаще раза в неделю.

Пить много кофе каждый день

Под «много» мы подразумеваем 3-4 чашки объемом 60 мл (от 150 до 400 мг кофеина), а под кофе - натуральный черный, без добавления сахара и молока. Именно столько ученые разрешают выпивать в день здоровому человеку.