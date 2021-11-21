Арум: Комми - адский боец, за их бой с Ломаченко люди заплатят деньги

Легендарный промоутер прокомментировал предстоящий бой Ломаченко.
Экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми в Нью-Йорке.
Промоутер украинца Боб Арум поделился своими мыслями об этой встрече.
"Ломаченко - особенный боксер. Он дрался против Теофимо Лопеса с поврежденным плечом, но это бокс", - рассказывает Арум каналу FightHype.
Арум рассказал, сможет ли Ломаченко вернуться во второй полулегкий вес.
"Данный вопрос будут Василий с отцом. Я не могу себе позволить наглеть и командовать, в каком весе Лома должен драться. Он и его отец - два великих человека из мира бокса. Нужно посмотреть их бой с Комми, а затем мы с Ломой и его отцом обдумаем дальнейшие планы"
Также промоутер поделился мнением о будущем сопернике Ломаченко.
"Комми - адский панчер, действительно прекрасный боксер. Поэтому люди заплатят деньги, чтобы посмотреть этот поединок в Madison Square Garden.", - добавил Арум.