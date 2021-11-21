Арум: Комми - адский боец, за их бой с Ломаченко люди заплатят деньги

Легендарный промоутер прокомментировал предстоящий бой Ломаченко.

Экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми в Нью-Йорке.

Промоутер украинца Боб Арум поделился своими мыслями об этой встрече.

"Ломаченко - особенный боксер. Он дрался против Теофимо Лопеса с поврежденным плечом, но это бокс", - рассказывает Арум каналу FightHype.

Арум рассказал, сможет ли Ломаченко вернуться во второй полулегкий вес.

"Данный вопрос будут Василий с отцом. Я не могу себе позволить наглеть и командовать, в каком весе Лома должен драться. Он и его отец - два великих человека из мира бокса. Нужно посмотреть их бой с Комми, а затем мы с Ломой и его отцом обдумаем дальнейшие планы"

Также промоутер поделился мнением о будущем сопернике Ломаченко.

"Комми - адский панчер, действительно прекрасный боксер. Поэтому люди заплатят деньги, чтобы посмотреть этот поединок в Madison Square Garden.", - добавил Арум.

isport.ua

