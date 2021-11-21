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Названы болезни, о которых сигнализирует утренний кашель

  8   0 21.11.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы болезни, о которых сигнализирует утренний кашель

Кашель с утра может быть симптомом болезней щитовидной железы и ЖКТ.

Кашель по утрам проявляется при курении, аллергии и воспалении дыхательных путей, однако, это далеко не все причины, заявил врач-терапевт Андрей Звонков. По его словам, сухость и раздражение в горле могут свидетельствовать о самых разных заболеваниях, сообщает Курс.

Если человек не курильщик, не аллергик и не страдает хроническими бронхитами и воспалительными процессами, причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле.

«Так же это может быть связано с диабетом, потому что из-за повышенного сахара слизистые подсыхают, появляется кашель» - пояснил доктор Андрей Звонков.

В редких случаях кашель может возникнуть из-за блюда или алкоголя. Например, после потребления слишком сухого риса в суши - он как наждак раздражает горло, в результате появляется ощущение першения.

«Алкоголь, выпитый накануне, как правило, с утра тоже сильно сушит в горле, и появляются сухой кашель, першение и тошнота» - отметил Звонков.

Одной из причин появления кашля может быть и работающий кондиционер, поскольку он зачастую чрезмерно сушит воздух.

 

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