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У Туска на три месяца отобрали водительские права за превышение скорости

  5   0 21.11.2021, 03:05 | Новости, Мир
У Туска на три месяца отобрали водительские права за превышение скорости

Экс-президент Евросовета, лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск в субботу был задержан полицией недалеко от Варшавы за значительное превышение скорости в населенном пункте.

Ему был выписан штраф в размере 500 злотых (более 3 тыс. грн) и его временно лишили водительских прав, передает Interia.pl.

"Около 11 часов (по местному времени) в населенном пункте Висьнево полиция задержала 64-летнего водителя автомобиля Skoda, который превысил допустимую скорость движения более чем на 50 км. У него изъяты водительские права, и он получил штраф", - сообщила пресс-секретарь полиции в городе Млава Анна Павловская.

Туск в Твиттере подтвердил, что получил наказание от полиции, назвав его "адекватным" ситуации.

«Есть нарушение дорожных правил, есть наказание в виде изъятия прав на три месяца, 10 штрафных пунктов и штраф. Все адекватно ситуации, я принял это без дискуссии",- написал Туск.

Как сообщается, Туск ехал со скоростью 107 км/ч, что значительно превышает допустимую скорость движения в населенном пункте.

Согласно польскому законодательству, в Польше водительские права можно потерять, в частности, из-за провоцирования ДТП, нахождения за рулем под влиянием алкоголя или психотропных веществ, превышения водителем допустимой скорости движения на определенном участке дороги более чем на 51 км/ч.

Туск на протяжении 2007-20014 годов был премьер-министром Польши, в 2014-2019 годах занимал пост президента Евросовета. С июля этого года является лидером крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа".

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