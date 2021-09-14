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"Навіть не думав виступати за іншу країну" – олімпійський чемпіон Олег Верняєв запевнив, що не планує зміну громадянства

  5   0 14.09.2021, 17:10 | Новости, Спорт
"Навіть не думав виступати за іншу країну" – олімпійський чемпіон Олег Верняєв запевнив, що не планує зміну громадянства

Олімпійський чемпіон 27-річний Олег Верняєв не планує відмовляється від українського громадянства.

Український гімнаст на своїй сторінці в Instagram звернувся до громадськості після інформації про можливі виступи за іншу країну, інформує UAINFO.org.

"У зв'язку з останніми новинами, хотів би внести корективи в заголовках наших ЗМІ.  

Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я говорив, тому зараз в декількох реченнях висловлю свою думку.

По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьку і на Олімпійських іграх в Ріо 2016 року, я піднімав прапор своєї країни. Я не збираюся шантажувати когось своїм переходом в іншу країну і навіть не думав про це, тим більше, з моєю ситуацією з відстороненням. 

Я розумію, що мої слова перевернули з "ніг на голову" для голосних заголовків. Я висвітлював події всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебного боку.

По-друге, чому не було сказано, що за підтримки Президента і міністерства підтримують спорт і розвивають його?

Якщо взяти конкретно спортивну гімнастику, нам придбали саме той килим, який нам був потрібен на Олімпійських іграх в Токіо, який коштує дуже багато. І при цьому на олімпійській базі "Конча-Заспа" будується новий зал для спортивної гімнастики та інших видів спорту.

Я сподіваюся, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться і я зможу повернутися в тренувальний зал і пліч-о-пліч з нашим тренерським штабом і молодими, перспективним хлопцями у збірній підготуватися до Олімпійських Ігор в Парижі 2024 повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей ", - написав Верняєв.

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