Не можна недооцінювати роль Меркель у виборчих перегонах в Німеччині – Financial Times

Минулого тижня лідер німецьких християнських демократів Армін Лашет був на сцені в Берліні, не для того, щоб розповідати про свій політичний досвід перед виборами в країні або пояснювати, як він міг би змінити політику на краще. Кандидат на посаду канцлера від ХДС (Християнсько-демократичний союз) просто провів розмову з автором нової біографії канцлера Ангели Меркель, пише Financial Times.

Оскільки його партія ризикує отримати поразку на федеральних виборах 26 вересня, це здавалося нераціональним використанням часу. Лашету досить важко переконати виборців ХДС, чому саме він правильний кандидат, який повинен очолити країну, інформує ZN.UA.

Після завершення заходу Лашет витратив 90 хвилин, відповідаючи на запитання не про себе, а про жінку, яка покидає посаду канцлера.

Меркель - фактично перший канцлер, який не претендує на переобрання протягом 75 років. Донедавна вона в основному залишалася осторонь передвиборчої кампанії. Проте навіть попри це, вона мала величезний вплив.

Прихильники Меркель лояльні до неї, але не до її партії, і саме цей чинник може суттєво вплинути на результат виборів. Меркель залишається набагато популярнішою за кандидатів, які сподіваються замінити її на посаді канцлера. Виборці в Німеччині досі цінують її стабільне керівництво, особливо в часи кризи.

Під час обговорення книги Лашет сказав, що присутність у країні настрою, який не підтримує чинну владу, «є тим, що робить цю передвиборчу кампанію особливою».

«Громадський настрій відрізняється від останніх місяців Гельмута Коля на посаді канцлера. Тоді було відчуття - 16 років достатньо. Це було панівним гаслом у 1998 році. Зараз ніхто не скаже такого про Ангелу Меркель», - сказав Лашет.

Лашета та його суперників - Олафа Шольца від соціал-демократів та Анналену Бербок від «Зелених», оцінюють за стандартом характеру Меркель.

Першою спіткнулася Бербок, коли навколо неї розгорівся скандал щодо плагіату. Це, як кажуть деякі аналітики, помилка новачка, яка показала її недосвідченість. Недосвідченість здається фатальною вадою, коли ви очолюєте партію з репутацією радикалізму, зазначають аналітики.

Коли катастрофічні паводки спустошили частини західної Німеччини, Лашет був на задньому плані, тоді як президент Франк-Вальтер Штайнмаєр висловлював співчуття постраждалим. Це викликало підозри, що Лашету не вистачає характеру для посади канцлера. Це також негативно вплинуло на його рейтинг.

Будучи кандидатом на виборах, Лашет не міг відмовитися від нових політичних ідей, щоб надати поштовх своїй передвиборчій кампанії.

Натомість Шольц, розсудливий міністр фінансів і поміркований політик, здається, найбільше нагадує за своїм характером Меркель. Серйозний політик, який може привернути увагу прихильників Меркель.

Його політичні обіцянки про вищу мінімальну заробітну плату, доступне житло та стабільні пенсії виглядають дещо старомодно. Але такий хід часто працює. І Шольц деякий час відстоював вищу мінімальну заробітну плату всередині коаліційного уряду. Це також вказує на стабільність поглядів.

«У виборців немає тяги до змін політики або стилю. Але є відносне бажання отримати канцлера не від ХДС», - сказала Даніела Шварцер з Берлінського фонду відкритого суспільства.

«Зростає кількість людей, яким набридає стиль Меркель. Але в той же час вони не хочуть політичних зривів», - додає аналітик.

У таборі Шольца кажуть, що їхній кандидат розуміє настрій країни. Німці, можливо, бажають зберегти стиль і широкий політичний підхід Меркель, але вони також хочуть, щоб наступний канцлер вирішив проблеми, які залишила Меркель: низькооплачувані робочі місця, відставання від цифрових технологій, несмілива кліматична політика.

Сильне втручання Меркель у виборчу кампанію, коли вона попередила про ризики коаліції та похвалила «помірність» Лашета, показує, що Шольц змусив ХДС хвилюватися.

Більшу частину останнього десятиліття саме Меркель претендувала на політику, яку підтримували її партнери по коаліції. Це пригнічувало підтримку СДП (Соціал-демократична партія Німеччини) на екзистенційному рівні і викликало незадоволення її консервативного крила, але зробило Меркель популярною на користь власної партії. Зараз СДПН готується отримати підтримку виборців Меркель.

«ХДС завжди спирався на силу Меркель», - сказав союзник Шольца.

ZN.UA