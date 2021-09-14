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Нонсенс і руйнування традицій: в Інституті української мови виступили проти переходу на латиницю

  5   0 14.09.2021, 18:10 | Новости, Общество
Нонсенс і руйнування традицій: в Інституті української мови виступили проти переходу на латиницю

Українська писемність має багатовікову кириличну традицію, і змінювати її на формат латиниці - це нонсенс і руйнування українських традицій.

Такою думкою поділився директор Інституту української мови Національної академії наук (НАН) України Павло Гриценко.

Мовознавець звернув увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності. Гриценко в ефірі телеканалу "Україна 24" зазначив, що кирилиця активно використовується на території України щонайменше з ІХ-Х століття нашої ери - тобто, ще з часів Київської Русі.

"Кирилиця в Україні існує, принаймні, спорадично, тобто частково, з ІХ століття. А з Х століття почалося масове поширення кириличної книги - а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді говорили - посадники) в різні міста", - зазначив він.

Гриценко також пояснив, чому Україні не можна змінювати кирилицю на латиницю.

"Це нонсенс. У нас є прекрасна традиція кирилична, у нас є створена величезна інформаційна база на кириличній основі. Київ був матір'ю містам (князівствам) руським, що він посилав туди книги й посилав грамотність. Тепер ми хочемо це все ліквідувати? І ніякої паралельності, всяка паралельність руйнує - руйнувати традицію не можна", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку, перехід на латиницю стане "одою з фундаментальних речей".

Крім того, він в черговий раз висловився на підтримку двох мов в нашій країні: української, а також англійської. На його переконання, англійська мова повинна бути обов'язковою і вивчити її повинні всі. Данилов зазначив, що англійська - мова цивілізованого світу.

Пізніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що заява Данилова про латиницю є необґрунтованою розмовою, а не ініціативою. 

"Я вчений, я не можу безпідставно про такі речі говорити. В першу чергу пан Олексій повинен дати розширену позицію. Я поки не бачу предмет дискусії, так як не було обґрунтувань. Була фраза, тому в першу чергу він сам повинен її коментувати. Якщо він прокоментує, тоді і ми будемо говорити. Чи була така дискусія щодо переходу? Я вам скажу навіть більше, про це ніхто і не говорить і ніколи не говорив", - запевнив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, ще наприкінці березня 2018 року тодішній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав громадськість почати обговорювати питання можливого використання латиниці нарівні з кирилицею. Клімкін підкреслював, що потрібно працювати на те, що об'єднує країну.

"Україна 24"

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