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"Манчестер Юнайтед" предлагал Кавани Ювентусу - СМИ

  14   0 04.09.2021, 08:09 | Новости, Спорт
"Манчестер Юнайтед" предлагал Кавани Ювентусу - СМИ

Уругваец мог стать частью сделки по Роналду.

Криштиану Роналду 27 августа вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет. Английский клуб заплатил за игрока 15 млн евро.

Однако, "красные дьяволы" имели несколько вариантов для совершения данного трансфера. В обратном направлении мог последовать уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, сообщает calciomercato. Тем не менее, туринский гранд отказался от подобного развития событий в связи с невозможностью выплачивать уругвайцу зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, Кавани остался на Туманном Альбионе, где будет составлять конкуренцию звездному португальцу.

Фото Sportbox

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