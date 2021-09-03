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РФ готується до застосування російських окупаційних військ на Донбасі – розвідка

  5   0 03.09.2021, 23:49 | Новости, Политика
РФ готується до застосування російських окупаційних військ на Донбасі – розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угрупування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони, пише УНІАН, інформує UAINFO.org.

Так, з початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

"Для підвищення бойових можливостей підрозділів, призначених для ротації, противником проведені заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання із коригування вогню артилерії з використанням безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів для завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікаційного обладнання та провокування вогню у відповідь.

УНІАН

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