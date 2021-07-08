Вратарю сборной Дании светили в лицо лазером во время пенальти. УЕФА открыл дело

УЕФА начал разбирательство по поводу использования лазерной указки болельщиком сборной Англии в полуфинале Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли", передает Tribuna.com, пишет ZN.ua.

В момент исполнения 11-метрового удара форвардом англичан Гарри Кейном один из фанатов на трибунах светил лазерной указкой в лицо вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю.

УЕФА открыл дело и будет расследовать эту ситуацию, а также неуважительное поведение фанатов сборной Англии в момент исполнения гимна Дании и использование петард на матче.