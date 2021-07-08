Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:00

Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, – Time

16:24

Вратарю сборной Дании светили в лицо лазером во время пенальти. УЕФА открыл дело

15:21

Глава ВОЗ: Новые штаммы побеждают в гонке против вакцин

13:30

В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США USNS Yuma

12:00

Небоженко: Бурная геополитика внутри маленького Офиса

10:30

Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший

08:58

Сергей Фурса: Китайская ловушка для Украины

23:52

Когда Украину ждут новые локдауны?

23:01

Цена провала борьбы с пандемией: в России массово заканчиваются места на кладбищах

22:03

The Washington Post: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум

21:04

"Северный поток-2" может стать российской ловушкой для НАТО – Neue Zürcher Zeitung

20:15

Игорь Эйдман: "Страна лжецов" Родари – один в один портрет путинского режима

19:29

Для букмекеров и казино власть хочет понизить налоги – Береза

17:52

Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"

16:31

Сазонов: Корабли Великобритании продолжат ходить через территориальные воды Украины. Так что Кремлю стоит утереться и закрыть ротик

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, – Time

  8   0 08.07.2021, 18:00 | Новости, Политика
Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, – Time

Американский бизнесмен, бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Academi (Blackwater Worldwide) Эрик Принс хотел создать в Украине ЧВК, построить завод по производству боеприпасов и объединить ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум. Это произошло в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс и его партнеры предложили Украине несколько сделок.

"Одно из предложений - создать новую частную военную компанию, которая будет привлекать персонал из числа ветеранов войны на востоке Украины. Вторая сделка предусматривает строительство нового завода по производству боеприпасов в Украине. А третья - объединит ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум, который сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"", - пишет издание.

Однако сделки так и не были реализованы, поскольку в них засомневались украинские чиновники.

Особую тревогу вызвал выбор Принсом союзников в Киеве - двух людей, связанных с Россией.

"Это Андрей Артеменко, который в 2017 году предложил администрации Трампа "мирный план" войны на Украине, предусматривающий способы отмены санкций США против России. Другим союзником Принса в Киеве был Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент", - говорится в сообщении издания.

Издание объясняет, что эти данные основаны на интервью с семью источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его устремления в Украине.

"Эти бизнес-планы, о которых ранее не сообщалось, были подтверждены четырьмя источниками с обеих сторон переговоров, все из которых вспомнили, что встречались лично с Принсом в прошлом году для их обсуждения", - пишет Time.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (156)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]