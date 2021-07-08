Глава ВОЗ: Новые штаммы побеждают в гонке против вакцин

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.

В ходе брифинга он сказал, что это происходит из-за несправедливого производства и распределения препаратов, пишет НВ.

Глава ВОЗ подчеркнул, что это угрожает восстановлению мировой экономики, которая пострадала из-за пандемии.

Он отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах связан с неравенством при распределении вакцин и мутациями вируса.

«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, как будто пандемия уже закончилась», - заявил Гебрейесус.