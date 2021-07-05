"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с ключевым защитником

В продолжении сотрудничества заинтересован лично Оле-Гуннар Сульшер.

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено продлить сотрудничество с защитником Люком Шоу. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, клуб начнет переговоры с 25-летним футболистом после завершения чемпионата Европы.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер включил Шоу в свой список ключевых игроков команды и хочет, чтобы Люк был на 100% вовлечен в проект.

Действующий контракт 25-летнего защитника с "МЮ" истекает 1 июля 2023 года. В прошлом сезоне Шоу провел за манкунианцев 47 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав шесть результативных передач.

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