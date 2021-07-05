Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:09

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с ключевым защитником

07:10

Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

06:11

Названы четыре простых способа укрепить легкие

05:12

В "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером на следующий сезон

04:13

Jerry Heil рассказала, сколько ей платят за песни (видео)

03:05

В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

02:06

Молина: У Усика возникнут огромные проблемы с топовыми соперниками

01:07

Названы простые способы проверить, хорошо ли работает сердечно-сосудистая система

00:08

Электромобили Volvo к 2030 году получат запас хода в 1000 км

23:03

В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения

22:04

В Мексике неизвестные напали на полицейских, есть погибшие, - СМИ

21:32

Кроос завершит карьеру в "Реале"

21:05

В Кремле рассказали, что усложняет подготовку встречи Зеленского и Путина

20:33

Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу

20:06

В Польше погиб украинский рабочий

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

  17   0 05.07.2021, 07:10 | Новости, Авто
Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

Фотошпионы в Германии заметили во время дорожных тестов электрический фургон Volkswagen ID Buzz. Это будет микробус 21 века.

Volkswagen ID Buzz тестируют практически без камуфляжа. Только тонкая пленка скрывает настоящую форму глянцевой панели спереди, а хромированная полоса мешает понять, какой будет диодная лента. В целом же серийная версия будет довольно заметно напоминать концепт 2017 года, хотя ретро-стиль стал не таким выраженным.

В салоне будет цифровая приборная панель с большим дисплеем и информационно-развлекательная система тоже с большим дисплеем.

Технические характеристики нового электрического фургона VW ID Buzz пока еще не известны. Мы знаем, что он построен на платформе MEB. У него будут версии с одним электромотором и с двумя электромоторами. Запас хода составит около 540 км.

Покупателям VW ID Buzz будут предлагать в двух версиях - пассажирской и грузовой. Причем в Европе будут доступны оба варианта.

Продажи этого электрического фургона начнутся в 2023 году. Сколько он будет стоить - еще не известно.

autonews.ua

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (111)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]