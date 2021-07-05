Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

Фотошпионы в Германии заметили во время дорожных тестов электрический фургон Volkswagen ID Buzz. Это будет микробус 21 века.

Volkswagen ID Buzz тестируют практически без камуфляжа. Только тонкая пленка скрывает настоящую форму глянцевой панели спереди, а хромированная полоса мешает понять, какой будет диодная лента. В целом же серийная версия будет довольно заметно напоминать концепт 2017 года, хотя ретро-стиль стал не таким выраженным.

В салоне будет цифровая приборная панель с большим дисплеем и информационно-развлекательная система тоже с большим дисплеем.

Технические характеристики нового электрического фургона VW ID Buzz пока еще не известны. Мы знаем, что он построен на платформе MEB. У него будут версии с одним электромотором и с двумя электромоторами. Запас хода составит около 540 км.

Покупателям VW ID Buzz будут предлагать в двух версиях - пассажирской и грузовой. Причем в Европе будут доступны оба варианта.

Продажи этого электрического фургона начнутся в 2023 году. Сколько он будет стоить - еще не известно.

autonews.ua