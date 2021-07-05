В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

Конкурс "Міс Україна" опинився під загрозою зриву, бо організатори не можуть знайти 25 дівчат без заплямованої репутації. За умовами, у конкурсанток не повинно бути імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся і татуювань.

До того ж дівчата не повинні бути помічені в ескортпослуги, говориться в сюжеті ТСН. Також конкурсантки повинні мати високий інтелектуальний рівень, адже в разі перемоги, вони будуть виходити у світ.

Так, один з кастингів проходив в Харкові. Вимоги до конкурсанток: незаміжні дівчата віком від 17 до 26 років, зріст від 168 см.

Крім кастингів в регіонах, дівчата можуть заповнити анкету на сайті "Міс Україна".

"Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, це надання дівчатами ескортпослуг. Це категорично заборонено. Щоб встановити це, перевіряють соцмережі та ставлять чимало запитань. Ми запитуємо про якісь інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про те, які перспективи фінансові дасть їй перемога в конкурсі, то це зовсім інше", - розповіла глава конкурсу Вероніка Щипцова.

Вона також додала, що зараз по країні багато дівчат вдаються до хірургічних втручань, що ускладнює пошук конкурсанток.

"Але ми впевнені, що 25 учасниць вдасться знайти. Наша Україна багата красунями, і це тільки питання часу. Ми плануємо шукати їх в соцмережах, в університетах і на регіональних кастингах", - сказала Щипцова.

Вона додала, що кастинги на участь у конкурсі "Міс Україна" триватимуть до кінця літа.