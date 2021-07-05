Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

08:09

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с ключевым защитником

07:10

Серийный VW ID Buzz начали тестировать в Германии

06:11

Названы четыре простых способа укрепить легкие

05:12

В "ПСЖ" решили, кто станет основным голкипером на следующий сезон

04:13

Jerry Heil рассказала, сколько ей платят за песни (видео)

03:05

В Италии медики судятся против обязательной вакцинации

02:06

Молина: У Усика возникнут огромные проблемы с топовыми соперниками

01:07

Названы простые способы проверить, хорошо ли работает сердечно-сосудистая система

00:08

Электромобили Volvo к 2030 году получат запас хода в 1000 км

23:03

В оккупированном Крыму ввели режим ЧС из-за сильных ливней и наводнения

22:04

В Мексике неизвестные напали на полицейских, есть погибшие, - СМИ

21:32

Кроос завершит карьеру в "Реале"

21:05

В Кремле рассказали, что усложняет подготовку встречи Зеленского и Путина

20:33

Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

  8   0 05.07.2021, 09:00 | Новости, Общество
В Україні не можуть знайти дівчат для конкурсу краси: у чому проблема

Конкурс "Міс Україна" опинився під загрозою зриву, бо організатори не можуть знайти 25 дівчат без заплямованої репутації. За умовами, у конкурсанток не повинно бути імплантів, наколотих губ, нарощеного волосся і татуювань.

До того ж дівчата не повинні бути помічені в ескортпослуги, говориться в сюжеті ТСН. Також конкурсантки повинні мати високий інтелектуальний рівень, адже в разі перемоги, вони будуть виходити у світ.

Так, один з кастингів проходив в Харкові. Вимоги до конкурсанток: незаміжні дівчата віком від 17 до 26 років, зріст від 168 см.

Крім кастингів в регіонах, дівчата можуть заповнити анкету на сайті "Міс Україна".

"Одна з основних проблем, яка псує репутацію конкурсу, це надання дівчатами ескортпослуг. Це категорично заборонено. Щоб встановити це, перевіряють соцмережі та ставлять чимало запитань. Ми запитуємо про якісь інтелектуальні та моральні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про те, які перспективи фінансові дасть їй перемога в конкурсі, то це зовсім інше", - розповіла глава конкурсу Вероніка Щипцова.

Вона також додала, що зараз по країні багато дівчат вдаються до хірургічних втручань, що ускладнює пошук конкурсанток.

"Але ми впевнені, що 25 учасниць вдасться знайти. Наша Україна багата красунями, і це тільки питання часу. Ми плануємо шукати їх в соцмережах, в університетах і на регіональних кастингах", - сказала Щипцова.

Вона додала, що кастинги на участь у конкурсі "Міс Україна" триватимуть до кінця літа.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (112)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]