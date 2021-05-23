"Арсенал" не станет выкупать Себальоса у "Реала"

24-летний испанец верннется к "сливочным".

Хавбек Дани Себальос вернется в мадридский "Реал".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, "Арсенал" решил не выкупать контракт полузащитника.

"Сливочные" при этом не рассчитывает на футболиста как на игрока основы и готовы продать его в летнее трансферное окно.

Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды с лета 2019 года. В текущем сезоне испанец поучастовал в 40 матчах "канониров", в которых отдал три результативные передачи.

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