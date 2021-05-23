На Киевщине фермер задушил работника

Между мужчинами произошла ссора, в результате которой фермер решил жизни своего сотрудника. Полицейским он сказал, что у подчиненного случился приступ эпилепсии.

Руководитель фермерского предприятия поселка Макаров Бучанского района в ноябре 2020 года задушил своего сотрудника. Потом он позвонил в полицию и заявил, что обнаружил своего подчиненного мертвым, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Мужчина пытался ввести в заблуждение следствие и сообщил, что пытался спасти работника у которого случился эпилептический приступ, однако человек погиб. Работники Бучанского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и установили обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что между 37-летним фермером и сотрудником фермы произошла ссора, в результате которой руководитель и задушил своего подчиненного.

После убийства и перед звонком в полицию злоумышленник обрезал провода камер видеонаблюдения, спрятал видеорегистратор и запугал сотрудника хозяйства, который случайно стал свидетелем происшествия.

Установлено, что фермер ранее уже имел проблемы с законом.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Подозреваемый помещен под стражу без права внесения залога.