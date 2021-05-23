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В Бразилии оштрафовали президента за отсутствие маски

  4   0 23.05.2021, 11:33 | Новости, Мир
В Бразилии оштрафовали президента за отсутствие маски

В одном из штатов подтвердили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса. Однако президент собрал толпу людей на своей акции и был без маски.

Правительство бразильского штата Мараньяо в пятницу, 21 мая, оштрафовало президента страны Жаира Болсонару за то, что он собрал во время акции в городе Асайландия большое количество людей и при этом на нем отсутствовала защитная маска, пишет Infobae.

Штраф наложило Управление санитарного надзора штата Мараньян, так как Болсонару не выполнил "обязанность носить маску" и "способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля".

Акция с участием президента состоялась после того, как в регионе впервые подтвердили шесть случаев "индийского" штамма коронавируса.

С начала пандемии в Бразилии COVID-19 заразились более 16 млн человек. Количество летальных случаев от вируса - свыше 448 тысяч.

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