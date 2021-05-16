Абу Ханна объявил об уходе из "Зари"

Израильский защитник решил сменить клубную прописку.

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна принял решение покинуть луганский клуб по окончании текущего сезона.

Об этом 23-летний игрок объявил в своем Instagram-аккаунте.

"Нелегко прощаться с местом, где ты чувствовал себя как дома. Просто хочу выразить благодарность за возможность быть частью этого особенного клуба.

Я наслаждался каждой минутой, играя за эту команду. Спасибо одноклубникам, нашему персоналу и особенно болельщикам", - написал Абу Ханна.

Напомним, 23-летний израильтянин присоединился к луганскому клубу в 2019 году. В завершившемся сезоне Джоэль провел за "Зарю" 27 матчей во всех турнирах.

isport.ua

Фото instagram.com/joel22abuhanna