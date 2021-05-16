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Абу Ханна объявил об уходе из "Зари"

  57   0 16.05.2021, 15:38 | Новости, Спорт
Абу Ханна объявил об уходе из "Зари"

Израильский защитник решил сменить клубную прописку.

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна принял решение покинуть луганский клуб по окончании текущего сезона.

Об этом 23-летний игрок объявил в своем Instagram-аккаунте.

"Нелегко прощаться с местом, где ты чувствовал себя как дома. Просто хочу выразить благодарность за возможность быть частью этого особенного клуба.

Я наслаждался каждой минутой, играя за эту команду. Спасибо одноклубникам, нашему персоналу и особенно болельщикам", - написал Абу Ханна.

Напомним, 23-летний израильтянин присоединился к луганскому клубу в 2019 году. В завершившемся сезоне Джоэль провел за "Зарю" 27 матчей во всех турнирах.

isport.ua
Фото instagram.com/joel22abuhanna

 

 

 

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