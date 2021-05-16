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Папа Римский о ситуации в Израиле: Может перерасти в спираль смертей и разрушения

  8   0 16.05.2021, 16:01 | Новости, Мир
Папа Римский о ситуации в Израиле: Может перерасти в спираль смертей и разрушения

Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди отреагировал на обострение конфликта между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Понтифик заявил, что с беспокойством следит за ситуацией.

Об этом сообщает Vatican News.

По словам Папы Римского, обострение конфликта свидетельствует о нежелании строить будущее.

"В последние дни жесткие вооруженные столкновения преобладали в Секторе Газа и Израиле, и они угрожают перерасти в спираль смертей и разрушений. Многие люди получили ранения, многие невинные люди погибли. И среди них есть дети, что ужасно и недопустимо. Их смерть - знак того, что нет желания строить будущее, а есть желание его разрушить", - подчеркнул Франциск.

Понтифик также осудил рост ненависти и насилия в израильских городах, назвав беспорядки "серьезной раной" для мирного сосуществования между гражданами Израиля, которую будет "сложно залечить", если не будет немедленного диалога.

"Неужели мы действительно верим, что строим мир, уничтожая другого? Во имя Бога, который создал всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, а также призвал их жить вместе как братья между собой, я призываю к спокойствию и обращаюсь к тем, кто несет ответственность за то, чтобы положить конец этому звону оружия и идти тропами мира с помощью международного сообщества", - сказал он.

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