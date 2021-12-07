Стомахин: Россия мертва, мертва окончательно и навсегда. Спасать надо не ее, а от нее

Десять лет исполняется в эти дни "болотной" недореволюции в России. Той самой, когда - как вспоминает ныне в твиттере стукач Яшин - тогдашние лжеоппозиционеры «попытались вернуть себе свою страну»...

Формальным поводом для этих событий послужили массовые (как обычно) фальсификации на «выборах» в госдуму 4 декабря 2011 года. Но на самом деле еще раньше, осенью, реальной причиной «политизации масс выше обычного уровня» послужил другой факт. Тогдашний зиц-президент РФ Медведев, будучи в прямом эфире на съезде «Единой России» спрошен, кто из них будет баллотироваться в президенты в 2012, Медведев или Путин, ответил с шокирующей откровенностью: мол, баллотироваться будет Владимир Владимирович, мы с ним об этом договорились еще в 2007 году (то есть когда Медведева и выдвинули в зиц-президенты), пишет Борис Стомахин для ОРД, информирует UAINFO.org.

Четыре года после этого они оба на вопрос о будущих президентских выборах делали умные лица и отвечали этак задумчиво: мол, мы еще не решили, кто из нас пойдет на выборы в 2012-м... И вдруг оказалось, что всё они прекрасно решили и обо всем договорились еще в 2007-м. И вот от такой наглости и цинизма непосредственно в прямом эфире, от такого столь откровенного плевка в лицо - страну наконец взорвало!...

Если бы это была нормальная страна - дело могло бы кончиться революцией и сменой не только власти, но и самого вектора развития, крахом диктатуры и установлением демократии. Это Украина могла устроить революцию под флагами ЕС, чтобы перестать наконец быть московской колонией и стать частью цивилизованной Европы. С Россией, представляющей собой настоящий «затерянный мир» по Конан Дойлу, только величиной в 1/6 земной суши, всё не так просто...

* * *

Яшины, навальные, немцовы, рыжковы, гудковы, касьяновы, удальцовы... Как же они пытались «вернуть себе свою страну»? Сперва собрались на митинг на Чистых прудах 5-го декабря 2011 года, на котором Навальный произнес свою знаменитую тираду о «сетевых хомячках». После митинга было несанкционированное шествие по Лубянке в сторону Кремля с прорывом ОМОН-овских заграждений и арестами непокорных демонстрантов.

Дальнейших ход событий изложил в своем нашумевшем тогда интервью «Ленте.ру» в апреле 2012 года известный журналист Сергей Пархоменко, член руководившего тогдашним «протестом» никем не избранного (то бишь попросту самозваного) «оргкомитета». Интервью его носит просто шикарный в своей откровенности заголовок: «Разные идиоты надеялись устроить бузу»...

«Мы после Чистых прудов имели следующее: есть удовлетворенная заявка на митинг 10 декабря, а организацией занимаются те же люди, которые обычно собирают 300 человек на Пушкинскую площадь. Мне самому показалось, что будет правильно, если я возобновлю свои контакты с ними, тем более что всех их я знаю. [...] В какой-то момент родилось понимание, что народу 10-го числа будет много. Тогда и произошло первое осмысленное организационное собрание. И оно решало первый сложный вопрос о переносе митинга с площади Революции на Болотную площадь. Это была некоторая ответственность, которую надо было взять на себя, потому что разные идиоты типа Лимонова надеялись устроить на площади Революции большую бузу. [...] И мы - Рыжков, Немцов, я и еще некоторая группа людей решили: неправильно, чтобы все происходило на площади Революции, давайте мы это передвинем. Было понятно, что нам немедленно скажут, что мы наймиты и предатели. Ну и пусть скажут - нам что? Как-то вдруг мне показалось, что я совершенно не опасаюсь, что про меня плохо скажет Лимонов. Ну и хер с ним. Или что про меня плохо напишут в «Живом журнале». Тоже хер с ним. Я-то точно знаю, что прав.

И мы вступили в отношения с мэрией, совершенно, надо сказать, неформальные, потому что, хочу напомнить, заявка на 10 число была подана не нами, она была подана группой, я бы сказал, технических сотрудников «Солидарности»: Надя Митюшкина, Давидис, жена Сергея Удальцова - Настя. Поэтому формально мы не могли вести с мэрией никакие разговоры. Однако мы воспользовались некоторыми неформальными возможностями, некоторыми знакомствами и подали в мэрию сигнал: тут есть группа людей, не тех, которые являются заявителями, а тех, у которых есть мозги. Они считают, что нужно это переносить, и они считают, что это ваша проблема. Что это вам надо будет справляться вот с таким количеством людей. Мы прогнозируем, что людей придет вот столько. И вам надо что-то такое сделать, чтобы там не произошло ничего плохого. Если хотите - мы вам в этом посодействуем.»



То есть, всё цинично и просто. Группа бывших высокопоставленных бюрократов типа Немцова и их псевдолиберальной идеологической обслуги типа этого самого Пархоменко, узнав, что на митинг 10 декабря на площади Революции, заявленный на 300 человек еще задолго до начала событий, вдруг в фейсбуке за считанные дни записалось сто тысяч (!!!) желающих пойти, - не на шутку всполошилась. Они захлопали крыльями, тут же надавили на формальных заявителей митинга на 300 человек, потащили их в мэрию и там заставили и организаторов, и чиновников мэрии переделать уже данное разрешение на этот митинг: перенести его с площади Революции, в непосредственной близости от Кремля, на Болотную площадь. Которая находится от Кремля с другой стороны и - главное - со всех сторон окружена водой. Каналами и Москвой-рекой. Что делает ее идеальной ловушкой для митингующих - достаточно лишь перекрыть мосты - и надежно страхует Кремль, охваченный уже на тот момент нешуточной паникой, от любых неожиданностей со стороны протестующих...

То бишь, болотная недореволюция началась как некий организованный процесс с откровенного предательства масс их же вождями. Этот факт должен быть отмечен и зафиксирован для истории. Своего предательства Пархоменко, как видим, не только не скрывал в интервью «Ленте.ру», но и гордился им...

Предательством же она и продолжилась, вылившись уже в совершеннейшую профанацию. Следующий массовый митинг происходил 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова. Один из его участников, Артемий Троицкий, известный рок-журналист и музыкальный критик, ныне эмигрант в Эстонии, выступал на том митинге. По его позднейшему рассказу, когда, находясь со всеми выступающими на сцене, он услышал, как «вожди оппозиции» прощаются с народом, закрывая митинг, и говорят, что следующий будет только 4 февраля следующего 2012 года (почти через полтора месяца!), - он начал протестовать и спрашивать этих «вождей», что же они делают, не сошли ли они с ума, как они могут давать такую гигантскую отсрочку Путину - тогда как, наоборот, надо давить на режим, протестовать каждый день и всё активнее, ковать железо, пока горячо??!!...

На что «вожди» ему отвечали: да, но мы уже, понимаешь ли, взяли билеты за границу на новогодние каникулы...

(Немцов, из которого потом разгромленная ныне и выдавленная из России «либеральная оппозиция» сделала икону, чьим именем названы улицы и скверы в куче городов по всему миру, - наверняка отбыл тогда на острова, под пальмы, встречать Новый год одним из первых. Что он был одним из тех, кто сознательно спускал на Болотной и Сахарова весь пар в свисток и уничтожал редчайший исторический шанс на перемены в России, - «либеральные» иконописцы сегодня предпочитают не вспоминать...)

Надо ли говорить, что после полутора месяцев отсрочки и передышки режим пришел в себя, окреп, перегруппировался для отпора - так что вся дальнейшая «болотная» кампания, тянувшаяся все более и более вяло аж до середины сентября 2012 года, была уже совершеннейшей профанацией и бессмыслицей. Через эти две точки - предательство «вождей» уже перед первым «болотным» митингом и их же предательство в конце второго - проходит, как единственная прямая в геометрии, весь смысл и вся история тех событий десятилетней давности. Трусость и предательство вождей - это всё, что нужно знать о «революциях» в России...

* * *

И еще один знаковый эпизод вместила в себя эта «болотная» почти годовая эпопея. Поскольку с самого начала в ней активно участвовали коммунисты и русские нацисты, а красных знамен над каждым митингом на Болотной и Сахарова реяло больше, чем всех прочих вместе взятых, - Новодворская и Боровой, принципиальные и ортодоксальные либералы, наотрез отказались участвовать в этих общих митингах и решили провести свой собственный - митинг «за честные выборы», что было главным тогдашним лозунгом всей недореволюции, но без коммунистов и нацистов.

И они провели этот митинг. Провели его на проспекте Сахарова в тот же самый день и час - 4 февраля 2012 года - когда в другом месте Москвы собирались сторонники «объединенной» либерально-коммунистическо-нацистской лжеоппозиции. На этот объединенный митинг, состоявшийся после шествия протестующих по Якиманке на Болотную площадь, пришло тогда рекордное число участников за все время «болотной» эпопеи - 200 тысяч человек!

А в это же самое время на проспект Сахарова, на митинг либералов, организованный Боровым и Новодворской - несмотря на всю предшествующую рекламу этого митинга на протяжении более месяца - пришло не то 200, не то 300 человек. Корректной средней цифрой будет, видимо, 250. Примерно 250, от силы 300 - но уж никак не та тысяча участников, о которой говорил потом Боровой в СМИ, пытаясь сохранить лицо.

Эта история прекрасно показала политические предпочтения даже лучшей, креативной, как тогда говорили, части граждан РФ и жителей ее столицы на пике небывалого за предшествующие двадцать лет революционного подъема. Сомнительные либералы типа Немцова, Рыжкова и Касьянова ВМЕСТЕ С КОММУНИСТАМИ И НАЦИСТАМИ смогли собрать аж 200 тысяч. Настоящие либералы Боровой и Новодворская БЕЗ КОММУНИСТОВ И НАЦИСТОВ смогли собрать 250, от силы 300 человек...

* * *

Вот как описывал происходящее в Москве и России в целом после первого «болотного» митинга 10 декабря 2012 года один из его участников.

«...Но всё обошлось. Народу пришло гораздо больше, чем планировали организаторы. Словом - дешёвка прошла на ура! Гора родила мышь, как обычно...

Почему дешевка? Что там было такого? Ну, самое первое - огромные толпы: очереди на вход, к полицейским «рамкам»-металлоискателям. И юные свободолюбивые «сетевые хомячки» терпеливо, безропотно выстаивали эти очереди, проходя через шмон на митинг, чтобы поговорить о своих правах и человеческом достоинстве, предъявить свои претензии Путину. Шмон, вообще-то, - вещь чрезвычайно унизительная, но шмонавшим их «мусорам» они предъявлять претензии почему-то даже не думали. Не говоря уж о том, чтобы снести эти препятствия неудержимым напором всей толпы. Народ рабов - он и есть народ рабов, сколько бы ни кричали он сам и его вожди на митингах про «революцию» и «смену власти»...

А уж внутри-то оцепления - о-о, там о «смене власти», о «Путин, уходи!», о «перевыборах», о «революции», о том, что страна вот, наконец-то, проснулась и требует себе свободы, прав, человеческого достоинства, нормальной власти, честных выборов, и т.д. и т.п. - речей и лозунгов было нескончаемо много, на два с лишним часа говорильни!.. Слово дали и коммунистам (КПРФ) и «русским националистам», и чекисту Гудкову, и еще много кому. От как бы основных организаторов - «Солидарности», считающейся (у двух упомянутых категорий особенно) вроде как «либеральной» организацией - выступил Немцов, от «Парнаса» - бывший премьер Касьянов, когда-то второй в системе человек после Путина...

Главной темой была, конечно же, фальсификация недавних думских выборов, и с трибуны не раз оглашались разными ораторами цифры - сколько у какой партии было реальных процентов по данным наблюдателей и сколько оказалось в итоге. Стон и вопль о «краже голосов» стоял над митингом!.. Мы, мол, голосовали, - а ОНИ, сволочи такие, украли, украли, УКРАЛИ наши голоса!!! Верните, мол, наши голоса, гады!!!

Это называется - вспомнила бабушка девичью честь... Вольно ж вам было на эти «выборы» ходить, ребята!... Не надо было ходить, слушать всяких навальных, - тогда б и не украли у вас ничего. Или вы от этой заведомо лживой и заведомо преступной власти ожидали чего-то другого? Нет, вы поперлись на эти шулерские «выборы» - сами, добровольно причем поперлись, легитимизировав тем самым эту путинскую диктатуру. Что ж теперь вам не нравится, что украли?..

Восторги не затихают до сих пор. Эйфория на марше: впервые с 90-х годов собралось ТАК много народу!.. Увы, на самом деле все это - не более, чем бунт на коленях..

Декабрьские митинги в Москве, хваленая «русская весна» - это всего лишь заход еще на один виток по все тому же историческому кругу: тирания - оттепель - коротенькая свобода (не всегда) - опять тирания. Потому что по сути своей это митинги РАБОВ, и доколе участники их покорно будут становиться в очередь на шмон к ментовским «рамкам» металлоискателей - ни о какой революции, свободе и свержении тирании говорить будет нельзя. Равно как и - заведомым обманом, а никакой не «свободой» являются любые оппозиционные построения будущего, в которых путинская тирания и партия «Единая Россия» вроде бы исчезают со сцены, а ее прототип - непосредственно сама единая Россия, последняя колониальная империя на планете - при этом остается, и сохранение ее в нынешнем статусе (суверенного государства) и в нынешних границах как бы даже не ставится ни организаторами, ни участниками «акций протеста» под вопрос.

Дешевые протесты... Бунт на коленях, разрешенный и согласованный. Всеобщий консенсус, что надо что-то менять. Что же именно? Состав партий в Думе, или президента на троне? Как будто эти «партии» реально чем-то отличаются, хотя бы степенью холуяжа; как будто другой ГБ-шник или бюрократ на высшем троне - это уже изменение жизни...

О том, что нужно очищение и покаяние, эти митингующие «протестанты» не думают. О своей собственной вине - им даже мыслей не приходит в голову, хотя Путин под всеобщий восторженный рев и вой всходил на свой трон всего-то 11 лет назад... О том, что надо провести люстрацию, полностью порвать с преступным советским прошлым, распустить империю, уничтожить, с корнем выкорчевать Лубянку, как-то поменять сам менталитет населения (чтобы гей-парад не вызывал уже яростного всеобщего рева и воя, чтобы гомофобные законы не проходили на ура в одной области РФ за другой) - обо всем этом нет и речи...

Это все слишком тяжелые для их мозгов мысли. Есть щенячий восторг - как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, «пингвины» и «хомячки», в таком огромном (по нынешним временам) количестве. И есть тяжкая забота - за кого голосовать 4 марта, как сделать так, чтобы Путин на этот раз не прошел...

Но победитель дракона все равно и на этот раз сам станет новым драконом, - таковы законы жанра...»

Абсолютно то же самое продемонстрировал навальнизм и через десять лет, в 2021 году. Само существование империи ни под какое сомнение не ставится, по умолчанию она сохраняется; а чтобы убрать Путина и его «Единую Россию», надо «умно» проголосовать за коммунистов. То бишь, выбор между двумя фракциями одного и того же Зла, между реставраторами СССР у власти и в «оппозиции» - имманентен для России. Проходят десятилетия, уходят одни «оппозиционеры» и приходят другие, меняется политический ландшафт - но никакой мало-мальски заметной альтернативы совку и тирании на этих пространствах и в умах этих «оппозиционеров» не возникает. Имперский реваншизм, базовые, фундаментальные понятия и «традиционные ценности» фатально роднят их с их же властью - и отделяют эту «особую цивилизацию» от цивилизованного мира. И всегда здесь будут «бороться за свободу» в надежно оцепленном ментами загоне, куда вход - через шмон...

Всё безнадежно. Эта страна мертва, мертва окончательно и навсегда. Спасать надо не ее, а ОТ нее...

* * *

Истекшее год назад десятилетие - десятые годы - отмечено было на постсоветском пространстве рядом важных вех. Начало его - 2011-12 годы - «болотная» недореволюция в России. Середина - 2014 год - Революция Достоинства в Украине. Конец - 2020-й - организованный Москвой лжемайдан в Беларуси, провалившаяся попытка «мирных протестов» по примеру Болотной и чудовищный разгром не только всей оппозиции, но и вообще всего живого и мыслящего, превращение страны в тотальный концлагерь.

Получилось только у украинцев. И это не случайно.

Это знак судьбы.

За Украиной - будущее. Судьба остальных печальна...

И важнейшая задача этого будущего - уничтожить российскую империю. Вбить наконец в ее могилу крепкий осиновый кол.

Борис СТОМАХИН, для "ОРД"