Берлин требует от Москвы ясности о целях войск РФ у границы с Украиной

На фоне эскалации российско-украинского конфликта официальный Берлин приветствует предстоящий виртуальный саммит президентов РФ и США и призывает к реанимации «нормандского формата».

Россия, разумеется, имеет полное право применять свои вооруженные силы на собственной территории, но при этом необходимо обеспечивать прозрачность и избегать провокаций.

Так официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал в понедельник, 6 декабря, концентрацию российских военнослужащих у границы с Украиной, передает Deutsche Welle, информирует UAINFO.org.

Россия, по его словам, такую прозрачность не обеспечивает и к тому же прибегает ко все более агрессивной риторике.

Германия выступает за переговоры в «нормандском формате»

Под прозрачностью правительство Германии понимает прояснение целей, во имя достижения которых Москва стянула войска к украинским границам, и ее намерений в отношении самой Украины.

С точки зрения Берлина, «были и по-прежнему существуют форматы переговоров, призванных обеспечить такую транспарентность».

Одним из таких форматов Андреа Зассе (Andrea Sasse) из МИД ФРГ назвала встречи «нормандской четверки». Она надеется, что виртуальный саммит Владимира Путина и Джо Байдена во вторник, 7 декабря, будет содействовать восстановлению процесса переговоров в «нормандском формате».

Но и сам разговор президентов России и США в Берлине приветствуют. «Во время, когда на повестке дня стоят критически важные темы и встают критически важные вопросы, очень нужен открытый обмен мнениями», — заявил Штеффен Зайберт.

«Северный поток — 2» и эскалация российско-украинского конфликта

Отвечая на вопрос, готов ли Берлин ответить на возможную агрессию России против Украины отказом от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», Зайберт напомнил о германо-американской договоренности по этому проекту, «в которой оговорены меры на случай использования газа в агрессивных целях».

Но как представитель правительства, работать которому осталось всего два дня, он не стал рассуждать о том, какие конкретные последствия может иметь для «Северного потока — 2» эскалация российско-украинского конфликта.

При этом ни Зайберт, ни представитель Минэкономики ФРГ не смогли ответить на вопрос корреспондента DW, существуют ли правовые нормы, которые позволяют отказать во вводе в эксплуатацию того или иного промышленного объекта, например, упомянутого газопровода, если его владелец и оператор выполняют все предписанные немецким и европейским законодательством требования.

Следует напомнить, что в середине ноября немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) — временно приостановил процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии.