Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році

Найпопулярнішим запитом цього року в Україні став "Євро 2020".
Традиційно наприкінці року команда Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів.
В українському представництві пошуковика розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му, інформує UAINFO.org.
Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". Українська збірна вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу першості, прикував мільйони футбольних фанатів до екранів телевізорів.
На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також у першу п'ятірку за популярністю потрапили запити Холостяк 2021 та Классрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа та конкурсом Євробачення 2021 року.
Найпопулярніші запити:
- Євро 2020
- Гра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Україна Англія
- Усик Джошуа
- Євробачення 2021
- Україна Швеція
- Олімпіада 2021
- Вступ 2021
Топ-10 запитів в категорії Персона:
-
Олександр Усик
-
Олексій Навальний
-
МакSим
-
Сергій Стерненко
-
Адель Асанті
-
Алек Болдвін
-
Жан Беленюк
-
Джо Байден
-
Злата Огневич
-
Андрій Ярмоленко
Найпопулярніші запити в категорії втрата:
-
Принц Філіп
-
Володимир Меньшов
-
Жан-Поль Бельмондо
-
Григорій Чапкіс
-
Антон Поляков
-
Олександр Шаляпін
-
Андрій М’ягков
-
Саїд Губденський
-
Петро Мамонов
-
Валерій Гаркалін
Серіали року
-
Гра в кальмара
-
Джинні й Джорджія
-
Жуки 2 сезон
-
Постукай в мої двері
-
Відпустка
-
Атака титанів
-
Важкі підлітки 3 сезон
-
Бріджертони
-
Міліціонер з Рубльовки
-
Папік 2 сезон
Телешоу року
-
Холостяк 2021
-
Євробачення 2021
-
Холостячка 2
-
Пацанки 6 сезон
-
Игра на ТНТ
-
Оскар 2021
-
Маска
-
Супербабуся
-
Звезды в Африке
-
Танці з зірками
Фільми року:
-
Веном 2
-
Загін самогубців 2
-
Круелла
-
Гнів людський
-
Червоне повідомлення
-
Ліга справедливості Зака Снайдера
-
Після 3
-
Бос молокосос 2
-
Дюна
-
Душа
Покупки року:
-
Поп-іт
-
Квиток на поїзд
-
iPhone 13
-
Симпл-димпл
-
Перепуска на транспорт у Києві
-
Санки
-
Сертифікат про вакцинацію
-
PlayStation 5
-
Біткоїн
-
Вітамін D
Питання: "Що таке?/Что такое?"
-
Абоба
-
Симпл димпл
-
Формалин
-
Поп ит
-
Локдаун
-
Митинг
-
Клабхаус
-
Игра в кальмара
-
Радужный поцелуй
-
Фриланс
Питання: "Як?/Как?"
-
Как умер Сквидвард?
-
Як вийти заміж?
-
Як змінити постачальника газу?
-
Как сыграла Украина?
-
Як отримати сертифікат про вакцинацію?
-
Как компактно собрать чемодан?
-
Как получить 1000 грн за вакцинацию?
-
Як оновити Дію?
-
Як зареєструватися в Дія?
-
Как похудеть за неделю?
Раніше Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.