Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році

Найпопулярнішим запитом цього року в Україні став "Євро 2020".

Традиційно наприкінці року команда Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів.

В українському представництві пошуковика розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му, інформує UAINFO.org.

Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". Українська збірна вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу першості, прикував мільйони футбольних фанатів до екранів телевізорів.

На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також у першу п'ятірку за популярністю потрапили запити Холостяк 2021 та Классрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа та конкурсом Євробачення 2021 року.

Найпопулярніші запити:

Євро 2020

Гра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Україна Англія

Усик Джошуа

Євробачення 2021

Україна Швеція

Олімпіада 2021

Вступ 2021

Топ-10 запитів в категорії Персона:

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко

Найпопулярніші запити в категорії втрата:

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М’ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін

Серіали року

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

Телешоу року

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Звезды в Африке

Танці з зірками

Фільми року:

Веном 2

Загін самогубців 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга справедливості Зака Снайдера

Після 3

Бос молокосос 2

Дюна

Душа

Покупки року:

Поп-іт

Квиток на поїзд

iPhone 13

Симпл-димпл

Перепуска на транспорт у Києві

Санки

Сертифікат про вакцинацію

PlayStation 5

Біткоїн

Вітамін D

Питання: "Що таке?/Что такое?"

Абоба

Симпл димпл

Формалин

Поп ит

Локдаун

Митинг

Клабхаус

Игра в кальмара

Радужный поцелуй

Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

Как умер Сквидвард?

Як вийти заміж?

Як змінити постачальника газу?

Как сыграла Украина?

Як отримати сертифікат про вакцинацію?

Как компактно собрать чемодан?

Как получить 1000 грн за вакцинацию?

Як оновити Дію?

Як зареєструватися в Дія?

Как похудеть за неделю?

Раніше Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.