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Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році

  3   0 07.12.2021, 21:13 | Новости, Общество
Google назвав найпопулярніші запити українців у 2021 році

Найпопулярнішим запитом цього року в Україні став "Євро 2020".

Традиційно наприкінці року команда Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів.

В українському представництві пошуковика розповіли, що найчастіше гуглили українці у 2021-му, інформує UAINFO.org.

Більшість запитів за різними категоріями об'єднує тема "Євро-2020". Українська збірна вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу першості, прикував мільйони футбольних фанатів до екранів телевізорів.

На другому місці опинився надпопулярний корейський серіал Netflix Гра в кальмара. Також у першу п'ятірку за популярністю потрапили запити Холостяк 2021 та Классрум. Крім того, українці цікавилися мега-файтом Усик Джошуа та конкурсом Євробачення 2021 року.

Найпопулярніші запити:

  • Євро 2020
  • Гра в кальмара
  • Холостяк 2021
  • Классрум
  • Україна Англія
  • Усик Джошуа
  • Євробачення 2021
  • Україна Швеція
  • Олімпіада 2021
  • Вступ 2021

Топ-10 запитів в категорії Персона:

  • Олександр Усик

  • Олексій Навальний

  • МакSим

  • Сергій Стерненко

  • Адель Асанті

  • Алек Болдвін

  • Жан Беленюк

  • Джо Байден

  • Злата Огневич

  • Андрій Ярмоленко

Найпопулярніші запити в категорії втрата:

  • Принц Філіп

  • Володимир Меньшов

  • Жан-Поль Бельмондо

  • Григорій Чапкіс

  • Антон Поляков

  • Олександр Шаляпін

  • Андрій М’ягков

  • Саїд Губденський

  • Петро Мамонов

  • Валерій Гаркалін

Серіали року

  • Гра в кальмара

  • Джинні й Джорджія

  • Жуки 2 сезон

  • Постукай в мої двері

  • Відпустка

  • Атака титанів

  • Важкі підлітки 3 сезон

  • Бріджертони

  • Міліціонер з Рубльовки

  • Папік 2 сезон

Телешоу року

  • Холостяк 2021

  • Євробачення 2021

  • Холостячка 2

  • Пацанки 6 сезон

  • Игра на ТНТ

  • Оскар 2021

  • Маска

  • Супербабуся

  • Звезды в Африке

  • Танці з зірками

Фільми року:

  • Веном 2

  • Загін самогубців 2

  • Круелла

  • Гнів людський

  • Червоне повідомлення

  • Ліга справедливості Зака Снайдера

  • Після 3

  • Бос молокосос 2

  • Дюна

  • Душа

Покупки року:

  • Поп-іт

  • Квиток на поїзд

  • iPhone 13

  • Симпл-димпл

  • Перепуска на транспорт у Києві

  • Санки

  • Сертифікат про вакцинацію

  • PlayStation 5

  • Біткоїн

  • Вітамін D

Питання: "Що таке?/Что такое?"

  • Абоба

  • Симпл димпл

  • Формалин

  • Поп ит

  • Локдаун

  • Митинг

  • Клабхаус

  • Игра в кальмара

  • Радужный поцелуй

  • Фриланс

Питання: "Як?/Как?"

  • Как умер Сквидвард?

  • Як вийти заміж?

  • Як змінити постачальника газу?

  • Как сыграла Украина?

  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?

  • Как компактно собрать чемодан?

  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?

  • Як оновити Дію?

  • Як зареєструватися в Дія?

  • Как похудеть за неделю?

Раніше Google опублікувала рейтинг найпопулярніших відеокліпів 2021 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

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