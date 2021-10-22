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Речь Путина на Валдае стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса президента – Бутусов

  13   0 22.10.2021, 18:03 | Новости, Политика
Речь Путина на Валдае стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса президента – Бутусов

"Президент РФ выступил с очередной речью для обоснования почему РФ надо противостоять США и всему цивилизованному миру и демократическим странам. Но при этом Путин сформулировал причины почему Россия будет продолжать агрессию против Украины несмотря на любые уступки, и почему Украина должна продолжать стрелять по российским оккупантам несмотря на любое давление Кремля, и это стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса президента", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org

"Прежде война, проигранная одной стороной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Сейчас все иначе: кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум.

Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан.

Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность - человеческая жизнь, и, как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций".

Путин прав в нескольких принципах, если отталкиваться от его слов.

1.Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма.

2.Россия после захвата Донбасса и Крыма "не хочет или не может обеспечить мирное строительство", и сам Путин "усугубляет хаос".

3.Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого мы победим в войне, чтобы стать суверенными нам надо избавиться от всех зависимостей от РФ.

4.Мы обязаны защитить жизни украинцев в условиях этой бесконечной войны, которую нам навязал Путин. Войны, которая постоянно меняет свою форму. Мы обязаны идти по пути сопротивления агрессору, потому что никакие уступки войну не остановят, любые уступки усиливают решимость Путина уничтожить Украину полностью", - завершает Бутусов.

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