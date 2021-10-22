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Знаменитости, которые избежали наказания за убийство

  4   0 22.10.2021, 19:09 | Новости, Культура
Знаменитости, которые избежали наказания за убийство

Система правосудия не всегда справедлива. Наказание за преступление всегда должно зависеть от тяжести преступления, но существуют привилегии, которые позволяют уйти от ответственности. Один из них - это статус знаменитости.

Издание Chameleon опубликовало подборку из пяти известных людей Америки, которые умышленно или нет, но причастны к смерти человека.

Благодаря своим привилегиям и богатству им удалось избежать последствий, с которыми встретился бы рядовой гражданин США.

Мэттью Бродерик

Известный американский актер и режиссер вместе со своей девушкой Дженнифер Грей в 1987 году посетил Ирландию. Во время одной из поездок он выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с автомобилем Volvo. Он и его спутница выжили, но водитель другого авто, и ее мать - скончались на месте.

Бродерику грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в причинении смерти в результате опасного вождения. Но благодаря опытным адвокатам, влиянию и своему богатству, знаменитости удалось добиться переквалификации преступления в неосторожное вождение. И вместо тюрьмы он отделался мизерным штрафом в размере 175 долларов.

Кейтлин Дженнер

Американская телезвезда и олимпийская чемпионка Кейтлин Дженнер (до операции по смене пола известная как Брюс Дженнер) в феврале 2015 довольно опрометчиво каталась по побережью Малибу. Подъезжая к светофору, она поняла, что ехала с опасной скоростью, поэтому свернула на другую полосу движения и въехал в Lexus и Prius, которые остановились на красный сигнал светофора.

В результате Lexus выехал на полосу встречного движения и был сбит автомобилем Hammer. Женщина, которая находилась в Lexus, 69-летняя актриса Ким Хоу, от удара погибла. Расследование подтвердило, что Дженнер является виновницей ДТП.

Несмотря на это, ее адвокат обвинил водителя Prius в том, что она спровоцировала ДТП из-за "невнимательности". Трудно поверить, но Дженнер не только избежала ответственности, ей даже не выдвинули никаких обвинений.

Лора Буш

Бывшая первая леди США, когда ей было 17 лет халатно проехала знак стоп, что привело к аварии. Она врезалась в другой автомобиль, водитель которого погиб. Им оказался ее близкий друг и одноклассник Майкл Даттон Дуглас. Ходили даже слухи о романтических отношениях между ними.

Ни Лора, ни ее пассажир не получили серьезных травм, и быстро выздоровели. Несмотря на то, что парень умер, ей никогда не выдвигали обвинений в этом инциденте - возможно, частично этому поспособствовало и то, что она была несовершеннолетней.

Эдвард Кеннеди

Американский сенатор и представитель известного клана Кеннеди тоже имеет шрам на репутации, хотя все детали дела до сих пор неизвестны, ведь не было свидетелей этого события. Инцидент на Чаппаквиддике (название острова, вблизи которого произошла авария), произошел ночью 18 июля 1969 года, когда Кеннеди было 37 лет.

Он ехал в автомобиле с Мэри Джо Копечне около полуночи. Приблизительно в 23:15 они вместе ушли с вечеринки, чтобы Тед подвез ее до парома, который бы доставил ее домой. По дороге туда он якобы резко свернул не туда и выехал на мост, где его авто соскользнуло в пруд. Бытует мнение, что когда машина начала уходить под воду, он быстро поплыл в безопасное место, бросив подругу тонуть вместе с автомобилем. Сам он утверждал, что пытался ее спасти, но не смог.

В деле есть несколько моментов, которые так и остались без объяснения. Во-первых, Тед не сообщил об аварии и не обратился за помощью в полицию до 10 утра, то есть прошло около 10 часов после трагедии.

Также правоохранители установили, что резкий поворот в сторону моста мог быть преднамеренным, допустив, что Кеннеди, возможно, намеревался причинить вред девушке.

Несмотря на все, единственным наказание, которое было ему присуждено - это приостановление действия водительского удостоверения на 16 месяцев и общественные работы.

Говард Хьюз

Один из самых богатых людей XX века Говард Хьюз был авиакосмическим инженером, успешным бизнесменом и кинопродюсером. Когда ему было 30 лет, он сбил пешехода на перекрестке в Лос-Анджелесе. Свидетель ДТП заявил, что погибший Габриэль С. Мейер находился в безопасной зоне трамвайной остановки, а бизнесмен ехал хаотично на слишком большой скорости.

Несмотря на показания свидетелей, Хьюзу удалось избежать ответственности за смерть Мейера. Стоит отметить, что через 10 лет он снова стал виновником аварии.

В 1946 году бизнесмен, во время испытания самолета-разведчика, врезался в дом. Авария полностью разрушила здание - человек, который там жил, чуть не погиб. И снова, благодаря своим богатству и влиянию Хьюз избежал наказания.

Обозреватель

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