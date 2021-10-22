Кличко розповів, які обмеження діятимуть в столиці

"Друзі! Київ зараз перебуває в "помаранчевій зоні". У разі переходу до "червоної зони" будуть запроваджені наступні обмеження", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко, інформує UAINFO.org.

Забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Припиняється діяльність закладів готельної сфери.

Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами.

Проведення всіх масових заходів.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків.

Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Заклади освіти

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.