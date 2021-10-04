Нова кохана Саакашвілі заявила, що вона у нього наразі – єдина жінка

Фото: Ліза Ясько/facebook

Після затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, народний депутат від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько заявила, що вони з політиком у стосунках.

Поки сам Саакашвілі перебуває за ґратами в Грузії, Ясько - в Трускавці, передає ТСН.

"Ми були вчора ще з ним на зв'язку. Те, що сталось вчора, те, що його арештували, це дуже сумно і боляче мені особисто і політично", - зазначила Ясько.

Нардеп заявила, що їхнім стосункам уже більше року. Вона навіть знайома із мамою Саакашвілі і одним із його синів. А ще запевняє, що вона у нього наразі - єдина жінка.

"Він не є досі одружений", - сказала Ясько.

Після оприлюднення інформації про стосунки, Ясько почали критикувати в Мережі. На що вона відповіла, що вважає неприпустимим той хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки із колишнім президентом Грузії Саакашвілі.

Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс - із Нідерландів. У шлюбі подружжя має двох синів - Едуарда (1995 року народження) і Ніколоза (2005 року народження). Два тижні тому родина відпочивала у Греції. Зараз Сандра в Тбілісі.

1 жовтня дружина Саакашвілі виклала пост із підтримкою на адресу політика і назвала його переможцем, а 2 жовтня лише показала, як голосує на місцевих виборах.

"Вечірні Вісті"